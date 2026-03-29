Come difendersi dalle truffe: da CANALE ITALIA a BUSSOLENO una diretta TV

Il Comune di Bussoleno, nell’area metropolitana di Torino, con il sindaco Antonella Zoggia, promuove “Serata Sicurezza”, un’iniziativa destinata a diventare un appuntamento di grande interesse pubblico, sostenuto anche da una rilevante visibilità a livello nazionale. L’evento sarà infatti presentato in diretta televisiva su Canale Italia durante il programma Notizie Oggi, condotto da Massimo Martire, nella mattinata di giovedì 2 aprile, dalle 9.00 alle 10.00.





Nel corso della trasmissione verrà illustrato nel dettaglio il progetto, rivolto a tutta la cittadinanza, con l’obiettivo di fornire informazioni pratiche e strumenti concreti per riconoscere e contrastare le truffe. Si parlerà sia delle frodi più diffuse nella vita quotidiana sia delle minacce informatiche sempre più complesse, spiegando come individuare i rischi, prevenire i tentativi di raggiro e sviluppare una maggiore consapevolezza su un fenomeno in continua evoluzione. L’intento è promuovere una vera cultura della prevenzione, indispensabile per tutelare cittadini, famiglie e comunità.

La diretta andrà in onda giovedì 2 aprile, dalle ore 9.00 alle 10.00, e sarà possibile seguirla in due modalità: in televisione, attraverso i canali disponibili regione per regione, oppure in streaming tramite il link dedicato.

Ospiti della diretta

Durante la trasmissione interverranno alcuni dei protagonisti della Serata Sicurezza, che presenteranno contenuti e finalità dell’iniziativa:

Antonella Zoggia, Sindaco di Bussoleno

Giovanni Firera, Presidente UNSIC Piemonte ed ex responsabile comunicazione INPS Piemonte

Claudio Pasqua, ingegnere e giornalista scientifico

Nel corso della puntata, gli ospiti approfondiranno i temi principali dell’incontro, sottolineando l’importanza di diffondere una cultura della prevenzione. Un aspetto sempre più rilevante in un contesto in cui le truffe, sia tradizionali sia digitali, sono in costante evoluzione e richiedono una maggiore attenzione e consapevolezza da parte dei cittadini.

Informazione e prevenzione al centro

La Serata Sicurezza nasce con l’obiettivo di creare un momento concreto di informazione, confronto e sensibilizzazione, coinvolgendo istituzioni, esperti e cittadini. L’iniziativa punta a rafforzare la consapevolezza collettiva sui rischi più comuni e a promuovere comportamenti responsabili e informati.

Particolare importanza verrà data anche alla collaborazione tra istituzioni, forze dell’ordine ed enti del territorio, ritenuta fondamentale per costruire una rete efficace di prevenzione e supporto alla cittadinanza.

Un’iniziativa aperta alla comunità

La Serata Sicurezza si propone quindi come un’occasione aperta a tutti: un momento per informarsi, comprendere i rischi e acquisire strumenti utili per difendersi da truffe e situazioni potenzialmente pericolose.

Un appuntamento significativo per informarsi, prevenire e contribuire insieme alla costruzione di una comunità più sicura, dove conoscenza e collaborazione diventano elementi fondamentali per la tutela dei cittadini.











