FISICA ESISTENZIALE: LA SCIENZA RISPONDE ALLE PIU' GRANDI DOMANDE DELLA VITA

Quandoci lasciò, in uno dei suoi ultimi scritti diceva che lui aveva svolto il suo compito e che ora toccava a noi. Mi sono chiesto a lungo cosa significasse, in quanto ho sempre stimato Piero. Per quanto mi riguarda, credo di aver trascorso quasi 20 anni a divulgare la scienza. E ho sempre ritenuto che mio dovere fossebuoni libri di divulgazione scientifica.

Anche Sabine Hossenfelder ha svolto il suo compito, scrivendo: "Fisica esistenziale - La scienza risponde alle più grandi domande della vita" (Apogeo, 2025). Ed il mio ora è proprio questo, farvi capire l'importanza di questo libro. Innanzitutto perché Sabine riconosce che è possibile comunicare verbalmente e visivamente una disciplina scientifica, usando parole ed immagini, invece di equazioni. Tuttavia, a differenza dei molti libri divulgativi di fisica in commercio, Hossenfelder è molto più coraggiosa, in quanto indaga le frontiere delle scienza e - nell'esplorazione dei suoi confini - ci fa capire che non esiste solo la scienza. E' senza dubbio vero che la scienza ci offre una lente con cui inquadrare e scoprire il mondo, ma l'umanità non vive di sola scienza. E, appunto quando si tratta di scienza, la maggior parte delle persone non è perlopiù interessata a comprendere meccanismi complessi, ma piuttosto a cosa può dire la scienza sulla loro vita.

Ed è proprio questo che fa l'autrice: considera quesiti di grosso calibro, come ad esempio se esiste il libero arbitrio, se gli esseri umani sono prevedibili, se il passato esiste ancora e dove si trova, se la matematica sia effettivamente una chiave importante di lettura, oppure debba invece essere considerata come una collezione di utili strumenti di lavoro. In ogni capitolo fornisce una risposta divulgativa, ma anche rigorosa, equilibrata e completa.

Il motivo per cui ritengo che questo libro sia importante è che è diverso da tutti quelli che ho letto (e ne ho letti molti) e che rientravano nelle collane di divulgazione di diversi editori. Negli altri libri - solo apparentemente simili a quello in oggetto, il tema era la Fisica, qui il tema è la Persona (e quindi la sua umanità), le domande che noi ci poniamo, le risposte che cerchiamo. E così, giunto alla fine del libro, per come Sabine si è rivolta a me e per ciò che mi ha detto di lei, ebbene, mi sembra proprio di averla conosciuta e di averle stretto la mano. Grazie Sabine per questo libro.

Fisica esistenziale - La scienza risponde alle più grandi domande della vita

scritto da Sabine Hossenfelder

e pubblicato da Apogeo nel 2025





Walter Caputo

Divulgatore scientifico dal 2008