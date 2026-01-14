VUOI USCIRE SULLE PRINCIPALI TESTATE GIORNALISTICHE?

“Siamo finiti sul giornale (online)”

Quanto varrebbe una frase così per il tuo brand?





Immagina di poter dire:



👉 “Adnkronos ha parlato di noi”

👉 “Milano Finanza ci ha citati”

👉 “Notizie.it ci ha dedicato un articolo”

Non è semplice link building.

È reputazione, autorevolezza e visibilità reale.

La strategia più efficace per potenziare la tua presenza online

👉 Prendere in prestito una testata giornalistica

Associare il tuo brand a giornali autorevoli è uno dei modi più semplici, controllabili ed efficaci per:

aumentare la visibilità online

acquisire nuovi clienti

scalare le classifiche di Google

E sì: funziona per qualunque settore, indipendentemente da ciò che vendi.

Perché “uscire sul giornale” funziona davvero

Quando pubblichi contenuti su testate giornalistiche autorevoli ottieni 3 benefici simultanei:

🎯 Benefit 1 – SEO

Backlink di altissima qualità che Google (e anche ChatGPT) riconoscono e premiano, migliorando il posizionamento del tuo sito.

🎯 Benefit 2 – Credibilità immediata

Puoi sfruttare quelle pubblicazioni ovunque:

sezione “Parlano di noi” sul sito

post social

presentazioni commerciali

materiali marketing

🎯 Benefit 3 – Autorevolezza del brand

Il tuo nome viene automaticamente associato a testate famose grazie all’effetto alone, posizionandoti come esperto del tuo settore.

Come funziona la strategia “prendi in prestito una testata”

Con ADI puoi “prendere in prestito” l’autorità dei giornali:

scegli tra centinaia di testate locali e nazionali

selezionate in base al tuo settore e al tuo target

contenuti scritti da copywriter esperti e ottimizzati SEO

pubblicazioni stabili nel tempo, che non spariscono dopo poche settimane

Il risultato?

👉 Più visibilità

👉 Più visite qualificate

👉 Più autorevolezza

👉 Più opportunità di vendita

Il tutto senza scrivere nulla, senza contattare giornalisti e senza perdere tempo.

Una strategia simile alle PR… ma senza rischi e costi fuori controllo

Le PR tradizionali sono:

costose

imprevedibili

difficili da scalare

La strategia “prendi in prestito una testata giornalistica” ti offre gli stessi benefici, ma:

con costi chiari

risultati misurabili

controllo totale su tempi, testate e contenuti

Puoi iniziare in piccolo o in grande.

E puoi ripetere la strategia mese dopo mese per costruire un flusso costante di crescita.

Google ama la continuità.

E chi pubblica con costanza… viene premiato.

Perché scegliere il nostro servizio?

Non siamo gli unici a fare link building.

Ma siamo diversi per 3 motivi fondamentali:

✅ Decidi tu dove e quando uscire

Nessun pacchetto “al buio”: scegliamo insieme testate, contenuti e timing migliori per il tuo business.

✅ Contenuti sempre SEO-friendly

Articoli scritti da copywriter professionisti, supportati da un team SEO che lavora sulle keyword più efficaci.

✅ Pubblicazioni durevoli nel tempo

Gli articoli restano online per sempre, continuando a generare traffico e autorevolezza nel tempo.

Funziona davvero? Sì. E lo dimostrano i clienti.

Abbiamo aiutato decine di aziende, professionisti e brand di ogni settore a:

migliorare la Domain Authority

aumentare il traffico

posizionarsi su keyword competitive

rafforzare la brand reputation

Ed è proprio per questo che la nostra miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti.

È la strategia giusta per te?

✔ Se il tuo sito è già solido e vuoi:

più visibilità

più traffico

più credibilità

più clienti

migliori posizioni su Google

👉 allora sì, questa strategia è perfetta per te.

⚠️ Se invece il tuo sito ha gravi problemi tecnici o SEO, niente panico:

il nostro team può aiutarti prima a sistemare le basi, senza venderti fuffa.

Ultima cosa (importante)

Ogni mese riserviamo offerte dedicate ai nuovi clienti e sconti su quantità di pubblicazioni.

In più hai una Garanzia Zero Rischi:

👉 rimborso del 100% sul primo ordine se non sei soddisfatto.

Vuoi anche tu “uscire su un giornale online” e superare i competitor?

I tuoi concorrenti stanno già sfruttando questa strategia.

Tu vuoi restare indietro o iniziare ora? 🚀















