VUOI USCIRE SULLE PRINCIPALI TESTATE GIORNALISTICHE?
“Siamo finiti sul giornale (online)”
Quanto varrebbe una frase così per il tuo brand?
Immagina di poter dire:
👉 “Adnkronos ha parlato di noi”
👉 “Milano Finanza ci ha citati”
👉 “Notizie.it ci ha dedicato un articolo”
Non è semplice link building.
È reputazione, autorevolezza e visibilità reale.
Scrivici a info@agenziadigitaleitaliana.it per informazioni
La strategia più efficace per potenziare la tua presenza online
👉 Prendere in prestito una testata giornalistica
Associare il tuo brand a giornali autorevoli è uno dei modi più semplici, controllabili ed efficaci per:
- aumentare la visibilità online
- acquisire nuovi clienti
- scalare le classifiche di Google
E sì: funziona per qualunque settore, indipendentemente da ciò che vendi.
Perché “uscire sul giornale” funziona davvero
Quando pubblichi contenuti su testate giornalistiche autorevoli ottieni 3 benefici simultanei:
🎯 Benefit 1 – SEO
Backlink di altissima qualità che Google (e anche ChatGPT) riconoscono e premiano, migliorando il posizionamento del tuo sito.
🎯 Benefit 2 – Credibilità immediata
Puoi sfruttare quelle pubblicazioni ovunque:
- sezione “Parlano di noi” sul sito
- post social
- presentazioni commerciali
- materiali marketing
🎯 Benefit 3 – Autorevolezza del brand
Il tuo nome viene automaticamente associato a testate famose grazie all’effetto alone, posizionandoti come esperto del tuo settore.
Come funziona la strategia “prendi in prestito una testata”
Con ADI puoi “prendere in prestito” l’autorità dei giornali:
- scegli tra centinaia di testate locali e nazionali
- selezionate in base al tuo settore e al tuo target
- contenuti scritti da copywriter esperti e ottimizzati SEO
- pubblicazioni stabili nel tempo, che non spariscono dopo poche settimane
Il risultato?
👉 Più visibilità
👉 Più visite qualificate
👉 Più autorevolezza
👉 Più opportunità di vendita
Il tutto senza scrivere nulla, senza contattare giornalisti e senza perdere tempo.
Una strategia simile alle PR… ma senza rischi e costi fuori controllo
Le PR tradizionali sono:
- costose
- imprevedibili
- difficili da scalare
La strategia “prendi in prestito una testata giornalistica” ti offre gli stessi benefici, ma:
- con costi chiari
- risultati misurabili
- controllo totale su tempi, testate e contenuti
Puoi iniziare in piccolo o in grande.
E puoi ripetere la strategia mese dopo mese per costruire un flusso costante di crescita.
Google ama la continuità.
E chi pubblica con costanza… viene premiato.
Perché scegliere il nostro servizio?
Non siamo gli unici a fare link building.
Ma siamo diversi per 3 motivi fondamentali:
✅ Decidi tu dove e quando uscire
Nessun pacchetto “al buio”: scegliamo insieme testate, contenuti e timing migliori per il tuo business.
✅ Contenuti sempre SEO-friendly
Articoli scritti da copywriter professionisti, supportati da un team SEO che lavora sulle keyword più efficaci.
✅ Pubblicazioni durevoli nel tempo
Gli articoli restano online per sempre, continuando a generare traffico e autorevolezza nel tempo.
Funziona davvero? Sì. E lo dimostrano i clienti.
Abbiamo aiutato decine di aziende, professionisti e brand di ogni settore a:
- migliorare la Domain Authority
- aumentare il traffico
- posizionarsi su keyword competitive
- rafforzare la brand reputation
Ed è proprio per questo che la nostra miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti.
È la strategia giusta per te?
✔ Se il tuo sito è già solido e vuoi:
- più visibilità
- più traffico
- più credibilità
- più clienti
- migliori posizioni su Google
👉 allora sì, questa strategia è perfetta per te.
⚠️ Se invece il tuo sito ha gravi problemi tecnici o SEO, niente panico:
il nostro team può aiutarti prima a sistemare le basi, senza venderti fuffa.
Ultima cosa (importante)
Ogni mese riserviamo offerte dedicate ai nuovi clienti e sconti su quantità di pubblicazioni.
In più hai una Garanzia Zero Rischi:
👉 rimborso del 100% sul primo ordine se non sei soddisfatto.
Vuoi anche tu “uscire su un giornale online” e superare i competitor?
Scopri come funziona
Scrivici a info@agenziadigitaleitaliana.it
I tuoi concorrenti stanno già sfruttando questa strategia.
Tu vuoi restare indietro o iniziare ora? 🚀
Post a Comment