Pellet o legna? Cosa scegliere per riscaldarsi con le stufe?

Abbiamo deciso che le stufe sono la soluzione di riscaldamento per la nostra casa: ma su quale combustibile dobbiamo puntare? È meglio il pellet o la legna da ardere? Quale ci farà risparmiare di più e ci permetterà di rispettare l’ambiente?

Una risposta unica a questa domanda è impossibile: perché la scelta tra le stufe a legna e quella a pellet è dettata da diversi fattori. Fattori di cui dobbiamo tenere conto per non rischiare di sbagliare, viste anche le diverse tipologie di stufa che possiamo trovare in vendita.

Una risposta unica a questa domanda è impossibile: perché la scelta tra le stufe a legna e quella a pellet è dettata da diversi fattori. Fattori di cui dobbiamo tenere conto per non rischiare di sbagliare, viste anche le diverse tipologie di stufa che possiamo trovare in vendita.

Quindi, prima di acquistare una stufa a legna o a pellet, andiamo a scoprire:

perché e quando la legna da ardere è il combustibile più indicato per la stufa?

perché e quando il pellet è il combustibile più indicato per la stufa?

quali fattori considerare nella scelta delle stufe a legna e a pellet;

come mantenere efficienti e sicure le nostre stufe a legna e a pellet.

Perché e quando la legna da ardere è il miglior combustibile per stufe?

Le stufe a legna sono un grande classico del riscaldamento: nei modelli attuali, la tradizione della fiamma viva si fonde con la tecnologia più avanzata per garantire la massima efficienza e semplicità di utilizzo.

Le stufe a legna sono un grande classico del riscaldamento: nei modelli attuali, la tradizione della fiamma viva si fonde con la tecnologia più avanzata per garantire la massima efficienza e semplicità di utilizzo.

Ma quando è meglio scegliere le stufe a legna per la nostra casa? Questa è la soluzione ottimale quando abbiamo bisogno di un'ottima potenza riscaldante e possiamo passare tempo a casa, perché le stufe a legna richiedono la presenza per le operazioni di ricarica del combustibile.

Inoltre, le stufe a legna sono l’opzione su cui puntare quando abbiamo un facile accesso al combustibile (in modo da risparmiare sui costi di acquisto e di trasporto) e lo spazio sufficiente per conservarlo nel modo corretto (quindi in un luogo asciutto e di facile accesso rispetto alla posizione della stufa).

Perché e quando il pellet è il miglior combustibile per stufe?

Invece quali sono le situazioni in cui scegliere le pellet stufe per riscaldare casa? La stufa a pellet è una produzione più recente nel panorama del riscaldamento domestico e sfrutta al massimo le innovazioni tecnologiche.

Grazie proprio alla tecnologia che le caratterizza, le stufe a pellet rappresentano la soluzione più adeguata quando l’ambiente da riscaldare non è troppo ampio e quando si ha la necessità di avere la casa calda anche rimanendo diverse ore fuori casa.

Infatti le stufe a pellet possono essere programmate e gestite anche completamente da remoto in tutte le fasi di funzionamento: l’importante è ricordarsi di caricare il combustibile, in modo che la fiamma non finisca per spegnersi.

Il pellet per stufa, inoltre, è più semplice da trasportare e da conservare, perché confezionato in pratici sacchetti: quindi richiede uno spazio minore e anche una minore fatica per caricare la stufa.

Quali fattori considerare quando si sceglie tra le stufe a legna e quelle a pellet

Considerando le differenze che esistono tra stufa a legna e modelli a pellets, la scelta deve essere fatta basandosi soprattutto sulle nostre necessità di riscaldamento: e i fattori da tenere in considerazione sono diversi. Solo per citare i più importanti:

la dimensione dell’ambiente in cui inserire le stufe a legna o a pellet;

la potenza calorica delle stufe a legna e a pellet;

le dimensioni delle stufe a legna e a pellet;

eventuali caratteristiche opzionali che possono risultare utili (per esempio il forno, la cucina oppure il serbatoio per l’acqua calda sanitaria);

lo stile e il design: ci sono stufe a legna e pellet con stile classico, contemporaneo e anche moderno, che si possono adattare ai diversi stili di arredamento.

Stufe a legna e a pellet sicure ed efficienti: come fare

Il riscaldamento con stufe a legna e a pellet è efficiente e sicuro, a patto di mantenere nel modo corretto i suoi diversi elementi. Questo significa effettuare una regolare pulizia delle stufe, per rimuovere la cenere che rimane dopo la combustione della legna e del pellet (sempre a stufa spenta e fredda).

Inoltre è utile un controllo periodico delle stufe a pellet e legna da parte di un tecnico specializzato: che può valutare il funzionamento complessivo e la necessità di sostituire delle parti difettose (soprattutto nei modelli a pellet).

Da non dimenticare poi la pulizia della canna fumaria delle stufa a pellets e a legna: indispensabile per garantire efficienza e sicurezza a lungo.