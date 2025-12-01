Nasce Torino+ (Torino Plus): la nuova rivista che racconta il Piemonte che cresce

In un panorama editoriale in continua evoluzione, dove la velocità dell’informazione spesso rischia di soffocare la profondità del racconto, nasce Torino+ (Torino Plus), una nuova rivista dedicata al territorio piemontese e pensata per restituire voce, spazio e visibilità a ciò che rende questa regione un ecosistema vivo, dinamico e in fermento. Il nome si pronuncia Torino Plus, e quel “più” non è soltanto un segno grafico: è una dichiarazione d’intenti, un manifesto editoriale, un invito a guardare oltre ciò che già conosciamo, valorizzando i molteplici aspetti — culturali, sociali, economici e innovativi — che contribuiscono a definire l’identità del Piemonte contemporaneo.

Per comunicare con la redazione: info@agenziadigitaleitaliana.it

La rivista si presenta con una struttura chiara e immediata, organizzata in sezioni tematiche che raccontano la complessità e la ricchezza del territorio. News, Eventi, Enogastronomia, Turismo, Cultura, Innovazione, Scienza e Tecnologia, Economia: capitoli diversi di un’unica grande narrazione. Ma la vera anima di Torino+ è la sua attenzione al lavoro, alle nuove generazioni, alle piccole e medie imprese e alle partite IVA, pilastri spesso silenziosi dell’economia cittadina, ma fondamentali per il futuro della città e dell’intero Piemonte. Perché, come sottolineano i fondatori della rivista, “una città cresce davvero solo quando sostiene chi prova a costruire il proprio percorso”.













Un nuovo sguardo sul territorio

Il Piemonte è una regione che vive una fase di grande trasformazione. Torino, un tempo capitale dell’industria automobilistica, sta ridisegnando la propria identità attraverso la cultura, l’innovazione, la tecnologia e la valorizzazione del suo immenso patrimonio artistico e naturale. Torino+ nasce per raccontare questa transizione, per osservare e descrivere ciò che accade nei quartieri, nei borghi, nelle aziende, nei laboratori universitari e nei luoghi della ricerca, ma anche nelle cucine dei ristoranti, nelle vigne delle Langhe e del Monferrato, nei musei e nei teatri che ogni giorno animano la vita culturale della regione.

La sezione News offrirà un aggiornamento costante sugli avvenimenti più rilevanti: dalle nuove iniziative delle istituzioni alle trasformazioni urbane, dalle politiche sociali alle sfide ambientali. L’obiettivo non è inseguire il “click facile”, ma proporre un’informazione di qualità, capace di approfondire senza appesantire, di chiarire senza semplificare.

Eventi e cultura: una regione che vive

Le pagine dedicate agli Eventi saranno una bussola per orientarsi in un calendario sempre più ricco. Torino e il Piemonte, infatti, ospitano ogni anno festival, rassegne e manifestazioni di rilevanza nazionale e internazionale: dal Salone del Libro al Torino Film Festival, da Terra Madre al Salone del Gusto, dai festival musicali alle celebrazioni delle tradizioni locali nei piccoli comuni. Torino+ accompagnerà i lettori alla scoperta di ciò che accade sul territorio, suggerendo percorsi, incontri, appuntamenti da non perdere.

La sezione Cultura invece proporrà approfondimenti su arte, letteratura, teatro, cinema, storia e patrimonio culturale. Spazio anche alle storie meno note, ai talenti emergenti, ai luoghi nascosti che meritano di essere riscoperti.

Enogastronomia e turismo: eccellenze da raccontare

Non potrebbe esserci un racconto completo del Piemonte senza un’attenzione speciale alla sua enogastronomia, una delle più ricche e identitarie d’Italia. Vini celebri nel mondo, ristoranti di eccellenza, prodotti unici, tradizioni che si tramandano da generazioni: Torino+ dedicherà ampio spazio alle storie del gusto e alle persone che ogni giorno le rendono possibili.

Il Turismo avrà un ruolo altrettanto centrale. Dai paesaggi delle montagne alle colline Patrimonio UNESCO, dai percorsi letterari ai cammini naturalistici, dai borghi storici alle città d’arte, la rivista offrirà itinerari, consigli, reportage fotografici e analisi sui trend del turismo sostenibile, tema sempre più cruciale per lo sviluppo territoriale.

Innovazione, scienza e tecnologia: il Piemonte che guarda al futuro

Torino negli ultimi anni sta vivendo una vera rinascita nel campo dell’innovazione tecnologica. Startup, incubatori, centri di ricerca, progetti di smart city, sperimentazioni nel campo dell’intelligenza artificiale: il capoluogo piemontese è diventato un laboratorio privilegiato per il futuro del Paese. Torino+ racconterà queste trasformazioni attraverso la voce dei protagonisti: ricercatori, ingegneri, imprenditori, studenti, investitori. La sezione Scienza e Tecnologia offrirà approfondimenti accessibili ma rigorosi, pensati per un pubblico curiose di capire cosa sta accadendo dietro le quinte della nuova economia digitale.

Economia e lavoro: il cuore della rivista

Ma la vera essenza di Torino+ emerge nella sua scelta di mettere al centro il lavoro. Giovani alla ricerca di opportunità, startup in crescita, piccole e medie imprese che rappresentano la spina dorsale dell’economia locale, partite IVA che ogni giorno affrontano sfide complesse, fatte di burocrazia, concorrenza, cambiamenti di mercato. La rivista intende essere una piattaforma che dà spazio a queste realtà, racconta le loro storie, analizza le difficoltà e celebra le eccellenze.

Torino+ proporrà interviste, inchieste, strumenti pratici, approfondimenti su bandi, agevolazioni, economie emergenti. Una parte importante sarà dedicata ai giovani: opportunità formative, orientamento professionale, testimonianze di chi ha scelto di restare, tornare o arrivare in Piemonte per costruire la propria carriera. La missione è chiara: creare una cultura del lavoro che valorizzi il merito, sostenga il coraggio di fare impresa e aiuti a costruire un ecosistema più inclusivo.

Il valore di una comunità

Il progetto Torino+ non nasce per essere soltanto una rivista, ma un punto di incontro, un luogo di dialogo tra cittadini, istituzioni, imprese e realtà associative. L’idea che guida i suoi fondatori è che il territorio si costruisce insieme: con le storie, le competenze, i sogni e le fatiche delle persone che lo abitano. Per questo la redazione sarà aperta ai contributi di lettori, fotografi, blogger, professionisti e associazioni, nella convinzione che la partecipazione sia uno dei motori principali della crescita sociale.

Un futuro da costruire insieme

In un mondo in cui spesso si parla più di problemi che di soluzioni, Torino+ vuole portare un messaggio diverso: quello di un Piemonte che sa innovare senza dimenticare le proprie radici, che affronta le sfide con responsabilità e creatività, che costruisce il suo futuro giorno dopo giorno, grazie al lavoro e alla passione delle persone. La rivista sarà un osservatorio privilegiato su ciò che cambia e su ciò che resta, sull’energia di chi sogna e di chi realizza, su una città che non smette mai di reinventarsi.

Con Torino+ si inaugura un nuovo modo di raccontare Torino e il Piemonte: più completo, più autentico, più vicino alla vita reale delle persone. Un “plus” che mancava e che, finalmente, trova voce.





