Il ruolo essenziale della canna fumaria per la stufa a legna e la stufa a pellet

Le stufe a legna o a pellet sono una delle migliori soluzioni per il riscaldamento domestico, ma spesso trascuriamo una parte altrettanto importante di un sistema di riscaldamento: la canna fumaria.

La canna fumaria è un elemento imprescindibile se vogliamo che le nostre stufe a legna e a pellet funzionino e lo facciano in maniera sicura: quindi è importante conoscere il ruolo di questo elemento, in modo da porre la giusta attenzione nella scelta.

Perché non esiste un singolo tipo di canna fumaria: possiamo trovare canne fumarie per stufe a legna e a pellet diverse per forma, lunghezza, dimensione e materiale.

Sapere come scegliere diventa quindi molto importante. Dobbiamo considerare soprattutto:

le informazioni più importanti sulla canna fumaria per stufe a legna e a pellet, con le diverse caratteristiche richieste da modelli di stufe diverse, in modo da scegliere il modello più adatto alla nostra stufa;

quali sono le buone pratiche di installazione della canna fumaria per le stufe a legna e a pellet;

quali operazioni di pulizia e manutenzione sono necessarie per mantenere sempre sicura ed efficiente la canna fumaria delle stufe a legna e a pellet.

Cosa è importante sapere quando scegliamo la canna fumaria per le stufe a legna e a pellet?

Non esiste un singolo tipo di canna fumaria, che possa funzionare per stufe a legna e a pellet: esistono diverse canne fumarie, che sono più o meno adatte a seconda del tipo di stufa che viene collegata.

Per esempio, le stufe a legna hanno bisogno di una canna fumaria il cui diametro è proporzionato alla potenza riscaldante della stufa. Scegliere un modello con un diametro troppo piccolo porta a malfunzionamenti della stufa stessa, che non può espellere i fumi di combustione all’esterno a causa dello scarso "tiraggio".

Inoltre è necessaria una lunghezza minima per quel che riguarda la canna fumaria per stufe a legna: 4 metri sono sufficienti, ovviamente le canne fumarie più lunghe (6 oppure più metri) avranno un maggiore tiraggio, quindi sarà più semplice accendere la stufa e mantenere viva la fiamma.

Per quanto riguarda invece la canna fumaria per stufa a pellet la lunghezza minima è decisamente più contenuta (1,5 metri): dobbiamo però fare attenzione a non superare una lunghezza massima di 6 metri (che si riduce a 4, in presenza di più di due curve), perché altrimenti le stufe potrebbero non funzionare nel modo corretto.

Anche per quanto riguarda il diametro, le canne fumarie per stufe a pellet hanno misure ridotte rispetto a quelle per i modelli a legna.

Quello che invece unisce la canna fumaria per stufa a legna e quella a pellet è il materiale con cui sono realizzate: attualmente il più diffuso, perché in grado di fornire le migliori prestazioni per quel che riguarda l’efficienza e la durata nel tempo, è l’acciaio inox. Quello della canna fumaria per stufe a legna e a pellet è un acciaio dotato di particolari caratteristiche fisiche, che lo rendono molto resistente alle alte temperature.

Suggerimenti e trucchi per l’installazione della canna fumaria per le stufe a legna e a pellet

Per quanto riguarda l’installazione della canna fumaria per stufe a legna e a pellet è molto importante che il tubo, se in esterno, sia fissato nel modo più sicuro alla facciata e alle altre parti dell’edificio. In questo modo è possibile evitare pericolosi incidenti, che possono essere causati dal vento forte o da altre intemperie.

Molto importante è anche il "percorso" della canna fumaria per stufe a legna e a pellet: infatti le canne fumarie funzionano al meglio quando il loro percorso è verticale e privo di curve o di tratti orizzontali. Infatti le "deviazioni" da una verticale rappresentano degli ostacoli all'espulsione dei fumi di combustione, quindi peggiorano il rendimento delle stufe a legna e a pellet.

Nel caso sia comunque necessario inserire delle curve lungo il percorso della canna fumaria per stufe a legna e a pellet (nel caso, per esempio, si debbano superare degli ostacoli) è importante scegliere con il maggior angolo possibile: è possibile trovare diversi elementi curvi che permettono di risolvere i problemi di installazione delle canne fumarie.

Come gestire al meglio manutenzione e sicurezza della canna fumaria per stufe a legna e a pellet

Per quel che riguarda la manutenzione e la sicurezza della canna fumaria per stufe a legna e a pellet, dobbiamo considerare che si tratta di aspetti chiave perché la nostra casa sia calda e sicura.

La soluzione migliore è far controllare e pulire regolarmente la canna fumaria delle stufe a legna e a pellet, affidandoci a professionisti esperti e dotati di tutti gli strumenti per operare in sicurezza. E che possano intervenire a sostituire rapidamente eventuali parti della canna fumaria danneggiate, per non compromettere la sicurezza del sistema di riscaldamento.