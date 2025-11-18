Il test della personalità, un modello innovativo nel mondo di lavoro





In quanto esseri razionali, noi esseri umani abbiamo sempre cercato il modo di conoscerci, di scoprire abilità e competenze che ci aiutassero nella vita quotidiana e nelle relazioni con i nostri simili. In questa esperienza di ricerca, i test della personalità sono emersi come strumenti utili nel campo della psicologia per addentrarsi nei misteri della mente e scoprire attitudini e carenze. Ormai i test della personalità non sono più strumenti riservati solo ai professionisti specializzati. Grazie a Internet, essi si sono democratizzati, diventando alleati accessibili a chiunque, o a qualunque azienda, che voglia potenziare la propria carriera professionale, trovare il lavoratore con il miglior profilo lavorativo oppure soltanto per contestualizzare meglio l'ambiente sociale.