Da cosa dipendono l’efficienza e la sicurezza nelle reti di distribuzione





Sentiamo sempre più spesso parlare di efficienza, soprattutto nelle industrie e nelle imprese: è indubbio che il sistema energetico negli ultimi anni abbia attraversato una profonda trasformazione.

La domanda di energia elettrica è nettamente aumentata, e al contempo stiamo vivendo un momento storico particolarmente sensibile alla sostenibilità e alla sicurezza nella distribuzione elettrica.

È necessario che venga garantito il servizio, quindi la distribuzione dell'energia in modo capillare verso le utenze finali, tra cui le industrie. Ma proprio per questo l'anello fondamentale rimane un dispositivo affidabile come i quadri elettrici media tensione distribuzione secondaria.

Un sistema complesso ma in equilibrio costante

La rete elettrica è un sistema complesso ma in equilibrio costante. Il modo più semplice per comprendere come funziona la rete di distribuzione elettrica è paragonarla a un organismo che mantiene nel tempo un equilibrio tra l'energia che viene prodotta e quella che viene consumata.

C'è la distribuzione primaria, che è quella ad alte tensioni e trasferisce grandi quantità di energia sulle lunghe distanze. La distribuzione secondaria, invece, ha il compito di portare l'energia verso le imprese, gli impianti industriali e le abitazioni.

Il passaggio tra i due livelli avviene mediante le cabine di media tensione, ed ecco perché i quadri elettrici sono tanto importanti.

Sono apparecchiature che ricevono, distribuiscono e proteggono l'energia elettrica: naturalmente all'interno di questi quadri troviamo interruttori, sezionatori, trasformatori di corrente e tensione, relè di protezione e dispositivi di controllo.

Ci sono anche dei quadri elettrici smart che consentono di intervenire in tempo reale per comprendere lo stato dell'impianto, anche in caso di guasto.

L'importanza dell’efficienza energetica: gestire meglio per consumare meno

Allo stato attuale delle cose, in particolar modo se ci concentriamo sui temi che toccano sia i privati quanto le imprese, la sostenibilità e l’efficienza energetica sono un punto cardine. Dobbiamo gestire meglio per consumare e inquinare meno.

Questo significa avere un controllo maggiore dei flussi energetici e della distribuzione in base ai carichi effettivi, perché solo una gestione ottimale dei carichi riduce le eventuali perdite e gli sprechi.

Essendo la rete sempre più interconnessa, la sicurezza e la continuità del servizio non possono venire meno: l’obiettivo in questo caso è prevenire invece di reagire, ad esempio, a un blackout.

La sicurezza prima di tutto

La condizione necessaria affinché l’energia elettrica continui ad arrivare nei punti di interesse è appunto la sicurezza. L’efficienza è il pilastro della sostenibilità, ma un guasto alla rete di distribuzione causa danni economici non indifferenti.

Ecco perché i quadri elettrici sono sempre più innovativi e smart. Grazie ai sistemi di diagnostica predittiva possiamo fare un ulteriore passo in avanti con soluzioni più evolute.

Consideriamo poi che in questo modo i tempi di ripristino sono ridotti all’essenziale, si verificano meno disservizi e si opera nella massima sicurezza operativa.

Il futuro è già qui

Le nostre reti elettriche saranno sempre più intelligenti, anche per adattarsi alla domanda e all’integrazione delle fonti di energia rinnovabili. Con una rete efficiente e sicura è possibile immaginare un mondo più pulito e con minori emissioni: un intervento di ammodernamento necessario per un sistema energetico resiliente.



