La formula della felicità è sbagliata
Vi capiterà di incappare in questa formula
A prima vista può sembrare un modo poetico e scientifico per esprimere la relazione tra vita e felicità. Tuttavia, da un punto di vista matematico, questa formula contiene un errore concettuale.
Un matematico inorridirebbe e voi se foste studenti non superereste neppure il primo esame di matematica all'Università, perché la formula confonde il ruolo del tempo nell’integrazione. In matematica, l’integrale serve a sommare valori che cambiano nel tempo, e include già una piccola quantità di tempo dentro il suo calcolo. Dividere e poi moltiplicare di nuovo per il tempo, come fa la formula originale, è inutile e crea un’unità di misura incoerente. In parole semplici, è come contare due volte lo stesso intervallo. L’idea giusta è sommare tutta la felicità provata durante la vita, non fare complicazioni matematiche che non hanno senso fisico o logico.
🔍 L’errore nella formula
L’integrale è definito come:
dove dt (o Delta time ) rappresenta un infinitesimo di tempo. Dividere per “time” e poi moltiplicare per “Δtime” nello stesso integrando è ridondante e matematicamente scorretto, poiché introduce un’unità incoerente.
La forma corretta dell’espressione dovrebbe essere molto più semplice:
Questa versione rappresenta l’integrale della felicità nel tempo, assumendo che “Life” sia una misura cumulativa della felicità vissuta.
📐 Come rendere la formula più precisa
Per dare maggiore rigore al concetto, possiamo considerare due punti:
- Definire chiaramente cosa rappresenta “happiness”, ad esempio come una funzione h(t) che varia nel tempo.
- Riconoscere che “life” può essere un concetto qualitativo,
non sempre riducibile a un modello matematico. Tuttavia, se si adotta un approccio quantitativo,
si può pensare alla felicità media nel corso della vita:
Senza ulteriori dettagli, la formula più coerente e significativa risulta essere:
Un modo elegante per dire che la vita è la somma continua di tutti i momenti di felicità vissuti nel tempo.
