A Expocasa la celebre Color Consultant Gabriella Alison Cevrero

Protagonista di grandi eventi internazionali come Lugano Lifestyle e il Salone del Mobile di Milano, Gabriella Alison Cevrero porta anche quest’anno a Expocasa la sua esperienza con un seminario sull’armonia dei colori in casa.

Dal Feng Shui all’armocromia: a Expocasa 2025 il seminario che unisce culture, scienze e design cromatico.

In un’epoca in cui il benessere abitativo e il design emozionale assumono un ruolo centrale, il colore emerge come protagonista indiscusso nella progettazione degli spazi. Domenica 12 ottobre 2025 alle 10,30 -11.30 all’interno di Expocasa Torino, la Sala Eventi dell’Oval Lingotto ospiterà un seminario unico dal titolo “LA PSICOLOGIA DEL COLORE NELL'ARREDO D'INTERNI - Dal Feng Shui all’Armocromia”, che accompagnerà i partecipanti in un viaggio attraverso 5000 anni di cultura del colore: dalle filosofie orientali basate sull’armonia energetica fino alle più moderne scienze occidentali come la psicologia del colore e l’armocromia applicata agli interni.

A guidare l’incontro sarà Gabriella Alison Cevrero, color consultant, docente, progettista e consulente di colore, considerata oggi una delle figure di riferimento in Italia nel campo del color consulting.

Gabriella Cevrero: una vita dedicata al colore

Accademia Telematica Europea e l’IDI – Italian Design Institute, Gabriella Cevrero è specializzata nella progettazione cromatica applicata all’architettura e all’arredo. Collabora da anni con aziende, istituti e professionisti per la definizione di palette complesse destinate a spazi domestici e commerciali. Interior e Color Consultant, docente di Interior e Color Design presso l’e l’, Gabriella Cevrero è specializzata nella progettazione cromatica applicata all’architettura e all’arredo. Collabora da anni con aziende, istituti e professionisti per la definizione di palette complesse destinate a spazi domestici e commerciali.

Gabriella Alison Cevrero - Color Consultant

La sua metodologia integra conoscenze scientifiche, percezioni sensoriali e aspetti culturali, creando un approccio interdisciplinare che spazia dal Feng Shui alle neuroscienze, fino all’armocromia. L’obiettivo è aiutare le persone a vivere meglio attraverso il colore, migliorando non solo l’estetica, ma anche il benessere psicologico e la funzionalità degli ambienti.













Tra i fondatori di APeD: la certificazione dei Color Consultant

Un ruolo fondamentale di Gabriella Cevrero è quello di fondatrice di APeD – Associazione Progettisti e Designer, un organismo che promuove standard qualitativi e professionali nel settore del design.

Grazie a questa associazione, i color consultant possono ottenere una certificazione, attraverso un esame che garantisce competenze reali e aggiornate. Questo passaggio segna un traguardo importante: trasformare una passione diffusa, spesso relegata al mondo del lifestyle, in una professione certificata e strutturata, capace di dialogare con architetti, designer e aziende a livello internazionale.

Il seminario a Expocasa 2025

L’appuntamento di Torino rappresenta una straordinaria occasione di formazione e confronto. Il pubblico avrà la possibilità di esplorare:

le radici filosofiche e culturali del colore, dal mondo orientale al pensiero occidentale;

le più recenti applicazioni del colore nella progettazione di interni;

strumenti pratici per migliorare il benessere e l’armonia degli spazi abitativi e professionali.

Al termine dell’incontro è previsto uno spazio di domande e risposte, in cui i partecipanti potranno interagire direttamente con la relatrice.

Un evento che valorizza la cultura del design

Promosso da Casartigiani Piemonte, l’evento si inserisce nel programma di Expocasa con l’obiettivo di diffondere una cultura progettuale più consapevole, emozionale e sostenibile. A completare la cornice, la presenza della rivista Interiorissimi, che documenterà l’evento con interviste, approfondimenti e contenuti multimediali, diffusi sulla sua edizione online e cartacea.

Perché non perdere questo incontro

La lezione di Gabriella Cevrero non è solo un seminario tecnico, ma un invito a guardare il colore come strumento di trasformazione personale e collettiva. La sua esperienza accademica, la sua attività professionale e il suo impegno con APeD rendono il suo contributo un punto di riferimento per chiunque voglia approfondire l’uso consapevole del colore nell’abitare contemporaneo.