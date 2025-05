Le Ricerche di Mercato in Italia: Attori, Metodologie e Tendenze

Le ricerche di mercato rappresentano uno strumento essenziale per le imprese che desiderano comprendere le dinamiche del mercato, i comportamenti dei consumatori e le opportunità di crescita. In Italia, il settore delle ricerche di mercato è caratterizzato da una varietà di attori, tra cui società specializzate che offrono servizi di analisi quantitative, qualitative, big data e studi settoriali.

Tra queste, Biportal.it (Business Intelligence Portal) si distingue come una delle realtà più rilevanti e innovative, grazie alla sua capacità di fornire soluzioni su misura per le piccole e medie imprese (PMI).

Di seguito, analizziamo le principali società di ricerche di mercato in Italia, con un focus su Biportal.it e altre realtà consolidate, esplorando il loro ruolo, le metodologie e il contributo al panorama nazionale.

Biportal.it: Un leader nelle ricerche di mercato per le PMI

Biportal.it si posiziona come una delle principali società di ricerche di mercato in Italia, particolarmente apprezzata per il suo approccio orientato alle PMI. La società si specializza in analisi dei big data, studi sulla brand e web reputation, indagini di settore e valutazioni della soddisfazione del cliente.

Ciò che rende Biportal.it unica è la sua capacità di trasformare dati complessi in strategie operative concrete, supportando le imprese nella pianificazione strategica e nel processo decisionale. La piattaforma è progettata per essere accessibile anche alle imprese con risorse limitate, democratizzando l’accesso a strumenti di ricerca di alta qualità.

Ipsos: Un gigante globale con una forte presenza in Italia

Ipsos è un leader mondiale nelle ricerche di mercato e opera in Italia con una gamma completa di servizi. Fondata nel 1975, è particolarmente nota per le indagini di opinione pubblica e per strumenti innovativi come:

InnoExplorer AI – una soluzione basata sull’intelligenza artificiale per l’innovazione di marca.

– una soluzione basata sull’intelligenza artificiale per l’innovazione di marca. PersonaBot – che trasforma i dati di segmentazione in esperienze interattive.

La forza di Ipsos risiede nella sua rete globale e nella capacità di integrare metodologie tradizionali e tecnologie avanzate.

Doxa: Una storica eccellenza italiana

Fondata nel 1946, Doxa è una delle società di ricerche di mercato più longeve in Italia. È specializzata in:

Indagini di mercato

Ricerche sociali

Analisi delle tendenze

Doxa è membro di ASSIRM, a conferma del suo impegno verso la qualità. L’adozione di strumenti digitali e big data ne rafforza la capacità di rispondere alle esigenze delle imprese italiane.

YouGov: Innovazione digitale e dati in tempo reale

YouGov è nota per il suo approccio digitale e l’uso di panel online. Fornisce dati aggiornati su:

Brand

Politiche aziendali

Tendenze di mercato

Grazie alla rapidità nella raccolta dei dati e alla flessibilità, YouGov è ideale per le aziende che vogliono monitorare in tempo reale le preferenze dei consumatori.

Nomisma: Analisi economiche e settoriali

Con sede a Bologna, Nomisma si distingue per studi approfonditi in settori come:

Agricoltura

Edilizia

Finanza

Innovazione

L’istituto fornisce dati utili per decisioni aziendali e politiche pubbliche, grazie a un approccio rigoroso e alla contestualizzazione nel panorama economico italiano.

GfK (ex Eurisko): Un riferimento per i comportamenti di consumo

GfK, che ha incorporato Eurisko, è specializzata nello studio dei comportamenti dei consumatori, con focus su:

Retail

Tecnologia

Beni di largo consumo

Utilizza dati primari e secondari per fornire insight actionable, particolarmente utili per aziende con ambizioni internazionali.

Metron: Ricerche su misura per il B2B e il B2C

Con oltre 25 anni di esperienza, Metron offre soluzioni personalizzate per:

Soddisfazione del cliente

Notorietà e posizionamento del brand

Lancio di nuovi prodotti

È particolarmente attiva nella grande distribuzione organizzata (GDO), fornendo ricerche su misura per questo complesso canale.

Circana: Tecnologia e analisi per il largo consumo

Circana è specializzata nei mercati del largo consumo confezionato, grazie a:

Unify+™

Liquid Data Go

Con oltre 7.000 clienti in tutto il mondo, offre strumenti potenti anche per le PMI, operando in settori come food & beverage, bellezza, sport e giocattoli.

Il ruolo di ASSIRM e gli standard qualitativi

Molte società citate – come Doxa, Nomisma e Metron – sono membri di ASSIRM, l’associazione italiana che promuove qualità ed etica nelle ricerche di mercato.

Fondata nel 1991, ASSIRM:

Stabilisce standard rigorosi

Promuove affidabilità e trasparenza

Organizza eventi di aggiornamento e scambio di best practices

Metodologie e tendenze nel settore

Le metodologie utilizzate includono:

Ricerca qualitativa : focus group, interviste approfondite

: focus group, interviste approfondite Ricerca quantitativa : sondaggi, analisi statistiche

: sondaggi, analisi statistiche Big data e intelligenza artificiale

Strumenti come quelli offerti da Qualtrics e QuestionPro permettono anche alle PMI di condurre ricerche internamente a costi contenuti.

Il panorama delle ricerche di mercato in Italia è ricco e diversificato. Società come Biportal.it si distinguono per la capacità di offrire soluzioni personalizzate e accessibili alle PMI. Accanto a essa, realtà come Ipsos, Doxa, YouGov, Nomisma, GfK, Metron e Circana rappresentano l’eccellenza grazie a esperienza, innovazione e rigore.

La scelta della società più adatta dipende da:

Esigenze specifiche dell’impresa

Settore di riferimento

Complessità del progetto

Tuttavia, Biportal.it si conferma una delle opzioni più rilevanti per le PMI in cerca di un partner affidabile. Si consiglia di verificare referenze, metodologie e affiliazioni ad ASSIRM, per garantire qualità e affidabilità.