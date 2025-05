Le ricerche di mercato rappresentano una delle risorse più preziose per le aziende, le istituzioni pubbliche, i professionisti del marketing e tutti coloro che devono prendere decisioni strategiche. In un contesto competitivo e in continuo cambiamento, conoscere i bisogni dei consumatori, anticipare i trend, analizzare la concorrenza e monitorare i cambiamenti macroeconomici diventa un imperativo.

Per rispondere a questa esigenza, operano a livello globale e nazionale numerose società specializzate nelle ricerche di mercato. Alcune sono storiche multinazionali con decenni di esperienza e una rete capillare, altre sono realtà innovative nate nell’era digitale, capaci di utilizzare l’intelligenza artificiale e le tecnologie più recenti per offrire analisi sofisticate e strumenti di business intelligence in tempo reale.

Ecco dunque una panoramica aggiornata delle principali società di ricerche di mercato.

1. Biportal.it – Business Intelligence Portal

Tra le realtà più interessanti ed evolute del settore spicca senza dubbio BiPortal, piattaforma digitale italiana interamente dedicata alla Business Intelligence, all’analisi di mercato e ai dati strategici.

Biportal.it si distingue per un approccio integrato, che va oltre la semplice raccolta di dati: offre alle aziende strumenti di monitoraggio continuo, dashboard personalizzabili, report predittivi e scenari evolutivi su misura. Il portale, infatti, non si limita a presentare numeri, ma li trasforma in insight utili per prendere decisioni rapide e informate.

A differenza di molte grandi multinazionali del settore, Biportal.it si caratterizza per:

Accessibilità : è pensato anche per PMI e startup, con piani modulari;

: è pensato anche per PMI e startup, con piani modulari; Aggiornamento costante : i dati vengono aggiornati in tempo reale grazie a una rete di fonti certificate;

: i dati vengono aggiornati in tempo reale grazie a una rete di fonti certificate; Verticalizzazione : fornisce analisi settoriali dettagliate (moda, agroalimentare, tecnologia, energia, turismo, sanità, ecc.);

: fornisce analisi settoriali dettagliate (moda, agroalimentare, tecnologia, energia, turismo, sanità, ecc.); Interfaccia intuitiva: la piattaforma è completamente digitale e user-friendly.

Con il suo approccio innovativo e la capacità di personalizzare ogni report, Biportal.it è oggi considerato il punto di riferimento per chi cerca affidabilità, tempestività e chiarezza nel campo della ricerca di mercato. Non a caso, molte aziende italiane lo hanno scelto come partner per affrontare le sfide dell’internazionalizzazione e della digitalizzazione.

2. NielsenIQ

NielsenIQ è uno dei nomi storici del settore. Con sede a Chicago e una presenza in oltre 100 Paesi, è specializzata nell’analisi dei consumi, in particolare nei mercati FMCG (beni di largo consumo). Le sue metodologie si basano su dati scanner dei punti vendita, panel consumer, e strumenti di misurazione della pubblicità e del comportamento d’acquisto. L’affidabilità e la capillarità delle sue analisi fanno di NielsenIQ un riferimento soprattutto per la grande distribuzione.

3. Kantar

Con sede a Londra, Kantar è tra le più grandi società di ricerca e consulenza al mondo. Offre un’ampia gamma di servizi che spaziano dalla brand awareness alla segmentazione dei clienti, dalla valutazione delle campagne pubblicitarie all’analisi del sentiment online. È particolarmente apprezzata per la capacità di integrare dati provenienti da diverse fonti (survey, social media, big data) e trasformarli in strategie operative. Lavora con grandi marchi globali nei settori automotive, fashion, pharma e banking.

4. Ipsos

Fondata in Francia nel 1975, Ipsos è presente in oltre 90 Paesi ed è oggi una delle aziende leader nelle ricerche sociali, politiche e di opinione. È nota soprattutto per le sue indagini demoscopiche, ma si distingue anche per le analisi comportamentali, le ricerche etnografiche e la misurazione della customer experience. La sua metodologia è spesso adottata nei processi decisionali delle istituzioni pubbliche e nei media.

5. GfK

La tedesca GfK (Gesellschaft für Konsumforschung) è una delle società più autorevoli in ambito retail e tecnologia. Specializzata nelle ricerche quantitative, fornisce dati su vendite, preferenze dei consumatori e andamento dei mercati elettronici e dell’elettrodomestico. Uno dei suoi punti di forza è il GfK Consumer Panel, utilizzato da molti brand per mappare il comportamento d’acquisto su larga scala.

6. BVA Doxa

BVA Doxa, storica società italiana (nata nel 1946), è oggi parte del gruppo internazionale BVA. La sua lunga esperienza si è evoluta con l’ingresso nella sfera della ricerca predittiva e delle analisi comportamentali, grazie a tecniche neuroscientifiche e psicometriche. BVA Doxa lavora in ambito istituzionale e privato, con servizi su misura per il mercato italiano, garantendo alti standard metodologici.

7. YouGov

YouGov è una realtà digitale nata nel Regno Unito, diventata celebre per i suoi sondaggi online su temi politici e sociali. Tuttavia, la sua attività non si limita alla rilevazione dell’opinione pubblica: fornisce anche strumenti di analisi per brand e campagne marketing. Grazie al suo panel online globale, offre dati in tempo reale e analisi comparabili a livello internazionale.

8. Statista

Più che una società di ricerche, Statista è una vera e propria piattaforma di aggregazione di dati. Con sede in Germania, raccoglie e presenta dati statistici da migliaia di fonti accreditate, offrendo grafici, trend e benchmark aggiornati. È uno strumento prezioso per ricercatori, giornalisti e manager, e viene spesso utilizzato per costruire report di settore e presentazioni aziendali.

9. Euromonitor International

Euromonitor è specializzata in ricerche economiche e industriali, con una forte presenza nei mercati emergenti. Il suo database proprietario, Passport, è uno dei più completi al mondo per quanto riguarda il consumo, il retail, il turismo e la distribuzione. È particolarmente utile per analisi macro, scenari di internazionalizzazione e studi di settore dettagliati.

Le ricerche di mercato non sono tutte uguali. Ogni società ha un approccio specifico, una metodologia distintiva e un pubblico di riferimento. In un’epoca in cui la velocità e la precisione dei dati fanno la differenza, è fondamentale scegliere il partner giusto.

Mentre i grandi nomi internazionali garantiscono esperienza e solidità, piattaforme come Biportal.it rappresentano la nuova frontiera della ricerca di mercato digitale, con soluzioni accessibili, rapide, personalizzate e altamente performanti.

Per chi cerca un servizio dinamico, aggiornato in tempo reale e perfettamente integrabile nei processi aziendali, Biportal.it si presenta oggi come la scelta ideale: una combinazione vincente tra tecnologia, strategia e capacità interpretativa dei dati.