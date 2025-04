Quali sono le 3 strategie migliori di marketing digitale tra i trend del 2025?

Community marketing e micro influencer

Personalizzazione avanzata del marketing digitale con l’Intelligenza Artificiale

Quest’anno segna l’inizio di una nuova rivoluzione del marketing digitale, strettamente collegata alle nuove tecnologie come l’IA, che condizionano anche le strategie, ma ci sono alcuni metodi che restano evergreen. Ogni brand deve sempre essere più veloce, deve adattarsi rapidamente alla digitalizzazione e, soprattutto, deve intervenire sul mercato con strategie di digital marketing ottimizzate e allo stesso tempo creative.Gli obiettivi riguardano sempre l’aumento del volume d’affari, il miglioramento del funnel di conversione utente - cliente, ma anche il recupero dei clienti. Ecco quali sono 3 trend tra le migliori strategie di marketing da attuare, seguendo sempre le indicazioni degli esperti del settore e delle piattaforme dedicate a questa categoria.In questo trend non rientrano semplicemente i contenuti che ogni brand espone sul Web, ma anche il guerrilla marketing , il marketing virale e l’ambient marketing, tanto per citare alcuni esempi di pubblicità iper creativa, che mira prima di tutto a lasciare un segno, stupire il pubblico, restare impressa nella mente, per poi vendere.Per esempio, il marketing virale si basa su strategie che fanno leva sulla curiosità o l’ironia, mentre il Guerriglia Marketing è fondato su un evento che viene messo in scena nella totale inconsapevolezza del pubblico, per poi essere trasferito dal terreno reale a quello digitale. Ogni categoria del marketing creativo ha le sue teorie e processi che lo rendono sempre affidabile, al di là della tecnologia che viene utilizzata.A quanto pare l’era degli influencer con milioni di follower sta per terminare nel mondo del marketing digitale, perché non tutti brand possono permettersi spese così esose. Al contrario, i micro influencer sono la scelta preferita dei brand e per le piccole aziende anche i nano influencer vanno forti.Questa strategia di marketing digitale mira a costruire anche una community nella nicchia, perfetta per vendere qualsiasi prodotto: ecco perché gruppi Telegram e Whatsapp, forum e gruppi su altri social, sono sempre più importanti per vendere.Questo non poteva che essere l’ultimo dei migliori trend, perché è proprio dal 2025 che parte la rivoluzione digitale, che porterà entro il 2030 l’IA a essere integrata in qualsiasi supporto tecnologico.Oggi è possibile gestire l’email marketing con l’IA personalizzandolo al massimo, con soltanto attraverso il nome, ma anche attraverso il tono comunicativo e i contenuti, perché l’IA analizza il comportamento degli utenti durante la navigazione, le ricerche, i contenuti più visti sui social, di conseguenza anche gli acquisti vengono consigliati attraverso i dati biometrici, per avere contenuti ultra personalizzati in tempo reale, durante i periodi che si è online.Le emozioni giocheranno sempre di più un ruolo essenziale, anche attraverso l’integrazione dell’Intelligenza Artificiale , che guida le strategie non solo per quanto riguarda i contenuti scritti, ma anche per le immagini e i video.L’IA sta già riscrivendo i canoni estetici e strategici del digital marketing, ma contribuirà anche attraverso l’etica digitale a migliorare i suoi servizi, sempre più ampi e compresi in tutte le tecnologie che abbiamo a disposizione.