Noleggio operativo dei beni strumentali B2B: quali vantaggi per le aziende?

La gestione di un’azienda comporta di studiare continue strategie e prendere delle decisioni che incidono sulla crescita e la competitività, per un futuro destinato al successo. Ogni realtà, oggi, cerca di trovare delle soluzioni che possano far risparmiare senza dover rinunciare alla qualità del lavoro svolto. Tra gli strumenti finanziari consigliati spicca il noleggio di macchine per ufficio, come quello che viene proposto dall’azienda leader Click Ufficio che, da oltre 20 anni, progetta soluzioni all’avanguardia. Quali sono i benefici di questa formula e come risparmiare in un’azienda moderna? Approfondiamo meglio l’argomento.





Che cos'è il noleggio operativo?





Il noleggio operativo propone una formula di locazione che consente alle aziende di utilizzare beni strumentali senza acquisirne la proprietà. Si traduce con un risparmio garantito, proprio perché le imprese dispongono di attrezzature, macchinari e dispositivi tecnologici di alta qualità versando un canone periodico, stabilito in fase di contratto. Non deve essere considerato come un leasing, ma come per ogni noleggio si offre la possibilità di rinnovare il contratto alla scadenza, aggiornare le apparecchiature o restituirle al termine del periodo concordato.

Una soluzione che consente di risparmiare seppur avendo a disposizione degli strumenti altamente tecnologici. Nella maggior parte dei casi, il canone include dei servizi accessori per la manutenzione, l’assistenza tecnica, l’assicurazione e la sostituzione in caso di necessità.





Noleggio operativo B2B, quali sono i vantaggi aziendali?





Le aziende che optano per il noleggio operativo possono godere di molteplici vantaggi concreti in termini operativi e finanziari. Tra i principali si possono evidenziare i seguenti.





Migliore gestione della liquidità

I capitali non vengono immobilizzati negli acquisti e le liquidità possono essere destinate alle risorse che necessitano di investimenti strategici, come la crescita del proprio business o l’innovazione.





Aggiornamento costante della tecnologia





La tecnologia è in continua evoluzione, per questo motivo non si può sempre investire in nuove apparecchiature per restare al passo. Un aggiornamento costante tramite il noleggio è la strategia ideale per risparmiare.





Costi prevedibili e deducibili





Un canone mensile fisso consente di ottenere una pianificazione finanziaria precisa, senza alcun imprevisto. Le rate del noleggio, di norma, sono deducibili fiscalmente aggiungendo un ulteriore vantaggio competitivo.





Meno oneri gestionali





Gli oneri gestionali e la gestione dei beni non è un problema da risolvere e non prevede spese aggiuntive sul bilancio. La manutenzione e gli imprevisti sono inclusi nel contratto di locazione, come anticipato.





Flessibilità operativa





La flessibilità operativa è determinante per una azienda, con la completa decisione di poter restituire i beni, aggiornarli con dei nuovi o prolungare l’uso di quelli attuali.





Cosa comporta un risparmio in azienda?





Il risparmio non è legato al taglio dei costi e alla rinuncia per la crescita dell’azienda. La strategia corretta si pone l’obiettivo di ottimizzare le risorse e migliorare l’efficienza operativa. In tal senso, il noleggio si inserisce perfettamente in questa logica, eliminando le spese non prevedibili, riducendo il peso degli investimenti e garantendo un cash flow stabile.

Un esempio pratico? Un'azienda che sceglie di noleggiare macchinari, invece di acquistarli, può evitare l'obsolescenza tecnologica e il deprezzamento dei beni, mantenendo degli strumenti moderni e performanti. In tal modo dedica il capitale risparmiato ad altre iniziative, tra cui la formazione dei dipendenti, l'espansione commerciale o l'adozione di soluzioni digitali innovative.