Logo Tesla, la protesta contro Musk costringe i proprietari a cambiare marchio

Imbarazzante per i proprietari di una Tesla la protesta contro Elon Musk e il suo operato che continua a prendere forme sempre più creative e, a tratti, tragicomiche. Negli ultimi giorni, sempre più proprietari di Tesla hanno deciso di adottare una soluzione estrema per evitare di essere associati all’azienda: cambiare il logo della propria auto. La ragione? Un misto tra vergogna, disagio e forse un pizzico di disperazione. Se in passato possedere una Tesla era considerato un vanto, oggi per molti rappresenta un simbolo imbarazzante, un oggetto che richiama non solo un marchio automobilistico ma anche il suo ingombrante fondatore, sempre più protagonista di uscite discutibili, decisioni aziendali discutibili e, per alcuni, derive ideologiche discutibili.





Negli Stati Uniti, diversi modelli di Tesla, in particolare le Model S, Model 3 e Model Y, sono stati modificati dai loro proprietari, che hanno rimosso il logo originale per sostituirlo con quello di altre case automobilistiche. Alcuni hanno optato per una trasformazione radicale, facendo sembrare le loro auto dei veicoli completamente diversi, mentre altri si sono limitati ad applicare adesivi o coprire il marchio con soluzioni più discrete. Tra i loghi più gettonati spiccano quelli di Audi, Mazda e persino Toyota, marchi che hanno il pregio di essere anonimi e privi del peso mediatico che Musk porta con sé. Questa tendenza riflette un fenomeno più ampio: il graduale distacco di una parte dei clienti dall’immagine di Tesla, un tempo emblema della rivoluzione automobilistica e ora percepita da molti come un’azienda guidata da un leader sempre più imprevedibile.

Alla base di questa ondata di “auto-mimetizzazione” non c'è solo un senso di imbarazzo, ma anche una serie di episodi concreti che hanno contribuito ad alimentare il malcontento. Di recente, infatti, diverse Tesla sono state oggetto di atti di vandalismo, segno che l’ostilità nei confronti dell’azienda non si limita solo a dichiarazioni online ma si manifesta anche nella vita reale. Secondo alcuni analisti, l’associazione sempre più forte tra Tesla e le controverse prese di posizione di Musk sta avendo effetti diretti sulle vendite e sulla percezione del marchio. Chi aveva acquistato un’auto dell’azienda qualche anno fa pensando di far parte di una rivoluzione green e tecnologica, ora si ritrova involontariamente coinvolto in un dibattito molto più complesso, che tocca temi di politica, economia e società.

Uno degli eventi scatenanti di questa protesta è stato il recente gesto di saluto nazista immortalato in una delle sedi aziendali di Musk, un episodio che ha scioccato molti e ha contribuito ad allontanare una fetta della clientela più progressista. A questo si è aggiunto il duro intervento del miliardario contro i dipendenti della Pubblica Amministrazione, con dichiarazioni che hanno ulteriormente polarizzato l’opinione pubblica. Mentre alcuni continuano a difendere Musk come un genio incompreso, altri lo vedono ormai come un personaggio fuori controllo, incapace di gestire il proprio impero senza suscitare polemiche.

Se da un lato queste modifiche alle Tesla possono sembrare solo uno scherzo, dall’altro sono un sintomo chiaro di un disagio più profondo. Il fatto che alcuni proprietari siano arrivati a voler nascondere il logo della loro auto pur di non essere associati a Musk la dice lunga su quanto il personaggio stia diventando divisivo. Per molti, Tesla è ormai un brand che porta con sé non solo innovazione, ma anche un fardello ideologico. E mentre il Cybertruck rimane ancora inconfondibile (perché, diciamocelo, chi potrebbe mai scambiarlo per un’auto normale?), le altre vetture dell’azienda possono ancora sperare di passare inosservate agli occhi di chi non fa troppo caso ai dettagli.

Il fenomeno sta prendendo piede soprattutto tra chi aveva comprato una Tesla più per motivi ambientali e tecnologici che per fedeltà a Musk. In molti casi, chi oggi possiede una di queste vetture lo ha fatto anni fa, quando l’azienda era ancora vista come un’alternativa all’industria automobilistica tradizionale. Oggi, però, quella stessa scelta sembra aver perso il suo fascino. Il marchio, un tempo associato all’idea di un futuro sostenibile e innovativo, si porta dietro una narrazione sempre più polarizzata e, per alcuni, scomoda.

Molti utenti sui social stanno documentando questa trasformazione con foto delle loro Tesla camuffate, alcune delle quali sono diventate virali. C’è chi ha optato per soluzioni artistiche, coprendo il logo con grafiche personalizzate, e chi invece ha scelto di applicare adesivi preconfezionati che replicano fedelmente i simboli di altre case automobilistiche. Tra le scelte più diffuse si segnalano loghi di BMW, Hyundai e persino Honda, segno che l’importante non è tanto far credere di possedere una specifica auto, quanto piuttosto prendere le distanze da Tesla.

Questa situazione rappresenta una sfida anche per l’azienda, che già da mesi sta affrontando un calo nelle vendite e un crescente scetticismo tra gli investitori. Se una parte del pubblico si allontana non per motivi tecnici o di prestazioni, ma per questioni di immagine e reputazione, il problema diventa ancora più difficile da risolvere. In un mercato sempre più competitivo, dove le alternative alle auto elettriche di Tesla si moltiplicano rapidamente, perdere la fiducia di una fetta di clientela può avere conseguenze significative sul lungo periodo.

Cosa riserva il futuro per Tesla? Difficile dirlo. Se la tendenza a nascondere il logo continuerà, potrebbe essere un segnale che l’azienda ha bisogno di una svolta, non solo tecnologica ma anche comunicativa. Nel frattempo, per molti proprietari di Tesla, l’unico modo per non essere associati a Musk sembra essere quello di far finta che la loro auto sia qualcosa di completamente diverso. E, a giudicare dalle reazioni, sembra che questa soluzione stia avendo un certo successo.