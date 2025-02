Trattamenti di medicina estetica: quali sono i più richiesti?

Il numero di richieste di trattamenti di medicina estetica è in aumento: si stima infatti che già da partire da meno di 30 anni risultano tante le persone che si affidano a mani esperte.





C’è chi vuole modellare i lineamenti, chi desidera apparire più magro e chi cerca di ritrovare la propria giovinezza ma quali sono i trattamenti più richiesti? Non serve per forza sottoporsi a interventi chirurgici invasivi, oggi esistono diverse opzioni ambulatoriali e non dolorose (ma soprattutto di rapida ripresa e dai risultati naturali) che aiutano a raggiungere più facilmente i propri obiettivi di bellezza.





Trattamenti per combattere la calvizie





Chi non soffre del problema tende a sottovalutarlo ma una chioma forte, in salute e folta ci rende molto più sicuri di noi. Come spiega anche Delica, sito web specializzato in news di salute e bellezza, i trattamenti per combattere la perdita dei capelli si rivelano tra i più richiesti.





Oltre alla tecnica moderna di autotrapianto tra cui la FUE sono disponibili numerose opzioni di trapianto ed estetiche che aiutano ad ottenere risultati definitivi e visibili dopo alcuni mesi con una crescita naturale. Un’alternativa? Patch e innesti che possono aiutare ad ottenere un infoltimento momentaneo e rapido.





Filler





Al secondo posto non potevano che esserci piccole iniezioni a base di tossina botulinica. I filler vengono usati già a partire dai 30 anni per poter attenuare le rughe e ottenere un aspetto più fresco e riposato. Se l’acido ialuronico iniettato a livello locale serve per riempire le rughe, ridefinire i contorni e aumentare il volume strategico di labbra e zigomi, la tossina è in grado invece di rilassare i muscoli che causano rughe d’espressione. La procedura è rapida e indolore e andrà ripetuta dopo circa 3 o 6 mesi secondo quanto consigliato dal proprio specialista.





Biorivitalizzazione





Altra opportunità da non sottovalutare è quella della biorivitalizzazione: un trend in crescita lanciato dalle VIP ma apprezzato soprattutto dal pubblico femminile delle grandi città. L’obiettivo è quello di dare una nuova vita alla pelle stressata da inquinamento, quotidianità e cattive abitudini. Attraverso microiniezioni a base di acido ialuronico, antiossidanti e vitamine si vanno a migliorare idratazione, elasticità e compattezza ottenendo un incarnato luminoso e giovane. Spesso vanno a braccetto con peeling chimici e luce pulsata così da stimolare il rinnovamento cellulare per una coccola a 360 gradi.





Epilazione laser





Se tutti desideriamo una chioma folta e voluminosa, il problema peli superflui ci tormenta altrettanto. Ecco perché tra i trattamenti estetici più in voga c’è l’epilazione laser. Effettuata solo presso centri qualificati si lavora attraverso una tecnologia capace di indebolire il bulbo pilifero e in poche sedute si noterà già una riduzione della ricrescita e una progressiva scomparsa della peluria nel giro di pochi mesi.





Sono sempre di più i soggetti che si affidano a medici estetici per trattamenti capaci di migliorare l’aspetto e quindi riacquisire fiducia in se stessi. L’obiettivo non è stravolgersi, come si faceva anni fa, ma valorizzarsi ottenendo un risultato decisamente armonioso e naturale. Se stai pensando di sottoporti a un trattamento di medicina estetica ricorda quanto è importante affidarsi a professionisti esperti così da valutare una soluzione idonea per la tua necessità.