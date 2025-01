L'app cinese DeepSeek contro le multinazionali Usa dell'IA

La startup cinese DeepSeek, con la sua ascesa travolgente nel settore dell’intelligenza artificiale, ha messo in crisi i colossi tecnologici statunitensi e ha provocato turbolenze nei mercati azionari. Nvidia, leader nei microchip, ha perso oltre il 17%, mentre altre aziende come Broadcom, Microsoft e Advanced Micro Devices hanno subito perdite significative.

DeepSeek ha lanciato DeepSeek-R1, un modello sviluppato in soli due mesi con un budget limitato di 6 milioni di dollari, che ha rapidamente conquistato la vetta dei download gratuiti nell’App Store di Apple, sia in Cina che negli Stati Uniti, superando persino ChatGPT. La sua strategia basata su un modello open source si oppone al modello chiuso preferito dai giganti tecnologici americani, ponendo le basi per una nuova era di intelligenza artificiale più accessibile ed economica.

Soprannominata la "Pinduoduo dell’IA" per la sua similitudine con la piattaforma di e-commerce cinese a basso costo, DeepSeek ha impressionato per le sue capacità tecniche, comparabili o superiori a quelle di GPT-4, Llama 3.1 e Claude Sonnet 3.5. Tuttavia, presenta alcune limitazioni, come la censura sui temi sensibili legati alla Cina, a differenza di ChatGPT, che offre risposte più immediate. Nonostante ciò, il modello è stato definito “impressionante” dal CEO di Microsoft, Satya Nadella, al World Economic Forum.

L’innovazione di DeepSeek ha avuto un impatto significativo sulle borse globali, con aziende europee e giapponesi come ASML e Advantest che hanno registrato cali rispettivamente del 7,5% e del 9%. Al contrario, le società cinesi legate a DeepSeek hanno visto una crescita del 10%, segnalando un cambiamento nei mercati.

I media statali cinesi hanno lodato l’approccio di DeepSeek, sottolineando che il successo nel settore dell’IA può essere raggiunto con strategie ingegneristiche intelligenti e formazione efficiente, piuttosto che solo con hardware avanzato. Questo rappresenta una risposta indiretta alle restrizioni imposte dagli Stati Uniti sui chip di ultima generazione.

Poco si sa del fondatore Liang Wenfeng, un quarantenne del Guangdong con un background accademico nell’intelligenza artificiale e un’esperienza consolidata in computer vision e big data. Liang, che ha costruito un impero finanziario da 8 miliardi di dollari, è considerato un eroe nazionale in Cina e partecipa attivamente a iniziative governative per promuovere innovazioni tecnologiche.

Recentemente, DeepSeek ha annunciato di essere stata bersaglio di cyber attacchi su vasta scala, portando alla decisione di limitare temporaneamente le registrazioni di nuovi utenti.