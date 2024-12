"Viaggi del ricordo”, l’iniziativa rivolta alle scuole secondarie per promuovere la conoscenza delle foibe: candidature entro 9 dicembre

Sul sito del Ministero è stato pubblicato l’avviso n. 8270 del 5 dicembre 2024 per la presentazione di manifestazioni di interesse per la partecipazione degli studenti all’iniziativa “Viaggi del ricordo”. L’avviso è rivolto alle scuole secondarie di primo e di secondo grado del sistema nazionale di istruzione e formazione che abbiano partecipato a percorsi formativi specifici rivolti ai docenti secondo le linee guida del Ministero dell’istruzione e del merito per la didattica della Frontiera Adriatica.– seminari regionali e nazionali nel corso degli aa.ss. 2022-2023 e 2023-2024;– concorso nazionale “10 febbraio” edizioni aa.ss. 2022-2023 e 2023-2024 in cui abbiano conseguito riconoscimenti premiali;– scuola estiva di alta formazione finalizzata ad approfondire – attraverso lezioni frontali e workshop– i nodi centrali della storia del confine nord-orientale italiano (edizioni a.s. 2022-2023 e 2023-2024)