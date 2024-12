Fusione del plasma: è vera la notizia del record con temperatura di "392 milioni di gradi Fahrenheit per 24 ore"?

È vero che una Società Americana avrebbe raggiunto 200 milioni di gradi per 24 ore nel proprio Reattore modulare?

Il nostro Fact Checking: notizia non verificata da indagini indipendenti

La notizia riportata su alcuni siti web nelle ultime settimane riguarda un presunto avanzamento nella ricerca sulla fusione nucleare da parte della Quantum Kinetics Corporation (QKC), che avrebbe mantenuto una temperatura del plasma di circa 200 milioni di gradi Celsius per 24 ore consecutive nel proprio reattore modulare. Tuttavia, non esistono conferme indipendenti o pubblicazioni scientifiche che convalidino tali affermazioni.

La fusione nucleare è un campo altamente complesso e richiede verifiche rigorose da parte della comunità scientifica. Attualmente, i record documentati indicano che il reattore coreano KSTAR ha raggiunto temperature di 100 milioni di gradi Celsius per 30 secondi, mentre il reattore cinese EAST ha mantenuto temperature simili per 17 minuti. Risultati come quelli dichiarati da QKC rappresenterebbero un progresso significativo, ma senza dati verificabili e revisione paritaria, tali dichiarazioni devono essere trattate con cautela.

Inoltre, una ricerca approfondita non ha rivelato ulteriori informazioni su QKC o sulla loro tecnologia, né menzioni in fonti scientifiche riconosciute. Pertanto, senza ulteriori evidenze, è prudente considerare la notizia con scetticismo e attendere eventuali conferme da parte della comunità scientifica.





