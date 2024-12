1969. DA ABBEY ROAD A WOODSTOCK

Nel suo libro, Riccardo Bertoncelli ci accompagna lungo la strada che nel 1969 collega Abbey Road a Woodstock passando per l'isola di Wight. Il 1969 fu l'ultimo anno dei Beatles e questi capitoli sono l'involontario prosieguo del. Lasciata Abbey Road si va al festival sull'isola di Wight dove troviamo un Non Dylan trasformato e in fuga da Woodstock.

Interessanti anche i capitoli su Crosby, Stills, Nash & Young, Rolling Stones e Pink Floyd. Il capitolo sulla strage di Bel Air c'entra davvero poco con la musica e quello su Miles Davis diventa incomprensibile. Comincia a riprendersi con Frank Zappa e ritorna ad essere il piacevole e divertente libro dei primi capitoli quando affronta Woodstock.

Nel libro si trovano curiosità davvero interessanti per gli amanti della musica. Per esempio, sapevate che il celeberrimo festival di Woodstock non si è svolto in questa cittadina? E che questo festival è stato un clamoroso fiasco...economico? Sapete quale cantante ha partecipato a quasi tutti i festival di quell'anno? Un indizio: diventò molto famoso per la colonna sonora di un film con Kim Basinger.

Infine l'autore passa a raccontare i 20 dischi usciti in quell'anno che sono passati alla storia. Purtroppo in quest'ultimo capitolo la lettura torna difficoltosa. Insomma un libro con alti e bassi, ma interessante. Se volete guardare e ascoltare questa recensione, la trovate su Tik Tok nel canale "libri per davvero" a questo link.

Luigina Pugno e Oscar Pavan