THE BEATLES - ALBUM PER ALBUM - a cura di BRIAN SOUTHALL - EPC editore

È già stato scritto tutto sui Beatles in questi 60 anni? Probabilmente si! E allora si dirà:La vita, come la musica, i sogni, o i libri, pur sembrando lineari possono seguire percorsi non così scontati o portare a visioni differenti.

L'autore, Brian Southall, che possiamo definire un “Beatles insider”, o esperto del gruppo, comincia a scrivere di musica per la rivista di settore Melody Maker fin dal 1960, per poi passare a lavorare nel settore discografico per 30 anni (EMI, Warner). Durante il suo percorso lavorativo-musicale ha anche scritto una ventina di libri fra cui ricordiamo la storia ufficiale degli Abbey Road Studios.

Il libro The Beatles, di cui vi parliamo, raccoglie un team di persone che, in qualche modo hanno avuto a vario titolo contatti con i Fab Four: giornalisti, musicisti, fonici, produttori i quali testimoniano, album per album, le loro preferenze, i dubbi, le aspettative che ogni uscita musicale creava. Ogni capitolo inizia con il racconto inteso come genesi completa dell' LP: canzoni, copertine, idee, personaggi; prosegue con le opinioni di chi ha vissuto quell'album (come scritto poco sopra), per concludersi con le opinioni della critica musicale e degli stessi Beatles.

La parte più interessante risulta, a nostro modo di vedere, l'ultimo divertente capitolo, ovvero la travagliata costruzione del fenomeno Beatles in USA. Nonostante le modifiche alle copertine e agli arrangiamenti decisi dalla Capitol la loro musica piaceva così tanto da far desiderare ad un giovane Bruce Springsteen di diventare come loro!

In ultimo, ma degno di nota, è il packaging, che trasforma un libro testuale in un foto-libro. La rilegatura è in brossura, di dimensioni notevoli, con pagine patinate. Ma soprattutto è strapieno di fotografie di alta qualità in bianco nero, a colori, a tutta pagina. Il novizio che si approccia ai Fab Four troverà la vera storia per conoscerli approfonditamente. Stranamente mancano però le foto delle copertine degli album. Vista al completezza di The Beatles, scritto da Brian Southall ed edito da EPC lo definiremmo un libro di approccio a questo gruppo rivoluzionario e da collezione per chi già sa ed ha tutto. Un must da tenere in evidenza nella propria biblioteca musicale.

THE BEATLES, album per album

La band e la loro musica raccontate da esperti, testimoni e addetti ai lavori

a cura di Brian Southall

pubblicato da EPC editore





Oscar Pavan e Luigina Pugno