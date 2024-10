Quale combustibile scegliere per il riscaldamento - legna o pellet

Le stufe, le caldaie e i camini, alimentati sia a legna che a pellet, sono una delle migliori opzioni di riscaldamento attualmente presente sul mercato. Sia per quanto riguarda l’efficienza, che la versatilità e i costi di acquisto del combustibile per le stufe.

Ma come scegliere tra le stufe a legna e quelle a pellet e gli altri sistemi di riscaldamento che utilizzano questi combustibili? Perché si tratta di stufe, camini e caldaie che funzionano in maniera simile, ma con differenze anche molto importanti.

Per questo è importante sapere:

quali sono le opzioni tra stufe, caldaie e camini alimentati a legna, con caratteristiche dei diversi modelli;

quali sono invece le opzioni tra stufe e caldaie a pellet, con le differenza tra i vari modelli.

Quali sono le opzioni se scegli la legna come combustibile per il riscaldamento

Oltre alle classiche stufe, se vuoi puntare sulla legna per riscaldare la tua casa le opzioni sono davvero molte. Accanto alle stufe, che sono disponibili in modelli diversi per soddisfare tutte le esigenze di riscaldamento, infatti puoi trovare termostufe, caldaie e camini a legna. Una scelta ampia, con tutti i modelli che garantiscono la massima efficienza.

Le stufe a legna per il riscaldamento

Le stufe sono un sistema di riscaldamento diffuso, per la semplicità di utilizzo e per l’efficienza. Le stufe a legna, a seconda delle dimensioni, possono riscaldare anche ambienti molto ampi. La produzione di calore da parte delle stufe si ottiene attraverso il fuoco che brucia la legna nel braciere: le stufe si riscaldano e cedono il calore all’ambiente circostante.

Oltre alle classiche stufe a legna puoi scegliere anche tra altri tipi di stufe per riscaldare la tua casa, come:

Termostufe a Legna per Termosifoni - si tratta di stufe che vengono collegate all’impianto dei termosifoni e riscaldando l’acqua all’interno dello stesso; adatte per riscaldare ambienti separati della stessa abitazione;

Termocucina a Legna per Termosifoni - questa stufa viene collegata all’impianto di termosifoni, riscaldando l’acqua al suo interno, e permette anche di cucinare sul piano delle stufa;

Stufe a Legna in Ghisa - queste stufe, grazie alle proprietà della ghisa, sono in grado di riscaldare ambienti anche molto ampi per lunghi periodi di tempo.

Camini a legna

I classici camini sono perfetti per riscaldare casa: rispetto alla stufa, la fiamma è a vista e libera. La potenza di riscaldamento dipende dalla dimensione del camino. Si tratta di un sistema di riscaldamento tra i più classici e diffusi, come la stufa, che conserva un fascino ancora molto interessante.

Oltre ai camini classici, è possibile scegliere tra altri sistemi di riscaldamento con funzionamento simile, come:

caminetti a incasso - inseriti che vengono inseriti nel camino, chiusi da vetro termico, per una maggiore sicurezza;

camini idro a legna - questi modelli di camino vengono collegati all’impianto di termosifoni;

Camini in Ghisa a Legna - camini in grado di riscaldare ambienti molto ampi grazie alle caratteristiche della ghisa.

Caldaie a legna

Le caldaie a legna sono vere e proprie caldaie, in grado di riscaldare anche edifici di grandi dimensioni, collegate all’impianto di riscaldamento e che possono produrre anche acqua calda. Producono calore grazie alla combustione del legno e hanno il vantaggio di funzionare anche senza la necessità di un’alimentazione elettrica.

Quali sono le opzioni se scegli il pellet come combustibile per il riscaldamento

Anche nel caso del pellet, le opzioni di riscaldamento sono diverse, a partire dalla classica stufa per arrivare alle caldaie a pellet.

Stufe a pellet per il riscaldamento

Le stufe a pellet sono un efficace sistema di riscaldamento: queste stufe producono calore bruciando il pellet, residuo della lavorazione del legno, producendo aria calda. La stufa a pellet ha bisogno dell’alimentazione elettrica per funzionare e il sistema di carico prevede che il combustibile cada direttamente nel braciere, grazie a una vite senza fine.

Oltre alle classiche stufe puoi valutare anche:

Stufa pellet aria - modelli collegati a tubi, in modo da trasmettere l’aria calda ad ambienti diversi;

termostufe a pellets - modelli che vengono collegati all’impianto dei termosifoni per il riscaldamento di casa: l’aria calda serve a riscaldare l’acqua all’interno dell’impianto.

Caldaie a pellet

Quella delle caldaie a pellet è una soluzione molto utile quando è necessario riscaldare edifici interi, per cui una semplice stufa a pellet può non bastare. Le caldaie a pellet funzionano come le comuni caldaie, quindi sono collegate all’impianto di riscaldamento (termosifoni, riscaldamento a pavimento o battiscopa), sono programmabili e possono produrre anche acqua calda per usi sanitari.

Bruciatori a pellet

I bruciatori a pellet sono una soluzione interessante quando si voglia usufruire anche del pellet (oltre che di legna o altri combustibili solidi) per il riscaldamento di casa. Si tratta di bruciatori che funzionano attraverso l’aria canalizzata e che possono essere installati, come sistema di ricambio, su diversi tipi di caldaie. Sono caratterizzati da un’elevata efficienza energetica.