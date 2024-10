Cucinare e riscaldarsi con le stufe a legna con forno o le stufe a pellet con forno

Cucinare e riscaldarsi nello stesso tempo: non sono molti i sistemi di riscaldamento che permettono di ottenere questo risultato. In realtà, solo scegliendo le stufe a legna o a pellet con forno diventa possibile sfruttare il calore prodotto dal combustibile in fase di riscaldamento anche per cucinare dei piatti deliziosi.

La scelta delle stufe a legna o a pellet con forno porta con sé diversi vantaggi, di cui è importante tenere conto: a partire dal risparmio energetico fino alla possibilità di cucinare dei piatti particolari e unici, creando anche un’atmosfera unica e ricca di fascino.

Se vogliamo puntare sulle stufe legna con forno o a pellet con forno ci potrà essere utile sapere:

i vantaggi e gli svantaggi - perché scegliere le stufe a legna o pellet con forno per la nostra casa;

legna o pellet - quale combustibile può essere il più adatto per le nostre stufe con pellet;

i fattori da considerare - gli aspetti più importanti da considerare nella scelta del modello;

i trucchi - cosa fare per utilizzare sempre in sicurezza le stufe a legna e pellet con forno.

Pro e contro delle stufe a legna e pellet con forno

Sicuramente tra i vantaggi più interessanti di scegliere le stufa a pellet con forno per il riscaldamento domestico e per cucinare è quello del risparmio energetico. I modelli attuali di stufa, infatti, sono studiati e realizzati per ottenere il massimo rendimento a livello di riscaldamento con il minor consumo di combustibile.

Inoltre, cucinare nelle stufe a legna e pellet con forno è davvero semplice: infatti si tratta di modelli dotati di termometro, grazie a cui è possibile controllare in modo continuo la temperatura di cottura, e di sistemi di regolazione del calore semplici da utilizzare. Questo significa che non c’è il rischio di ottenere degli alimenti cotti in maniera non corretta o, peggio, bruciati, con queste tipologie di stufa. Basta solo conoscere la temperatura di cottura e fare attenzione a mantenerla costante.

Tra gli svantaggi delle stufe a legna e pellet con forno c’è la necessità, per le prime, di caricare in maniera costante il braciere, per evitare che il fuoco si affievolisca troppo, soprattutto durante le cotture lunghe. Per quelle a pellet è importante ricordare la necessità dell’alimentazione elettrica, senza cui questo tipo di stufa non può funzionare.

Come scegliere tra stufe a legna o pellet con forno?

La scelta tra stufe a legna o pellet con forno dipende da alcune valutazioni importanti: se abbiamo la possibilità di procurarci e sistemare in modo agevole la legna da ardere, possiamo optare per la prima opzione. Che è anche la più interessante nel caso in cui abbiamo la possibilità di essere a casa per diverso tempo, quindi caricando con regolarità la stufa stessa per riscaldare l’ambiente e ottenere il calore utile alla cucina.

Nel caso invece non sia agevola procurarci la legna oppure non si sappia dove sistemarla, puntare sulle stufe a pellet con forno può essere la soluzione più semplice. Infatti i sacchetti di combustibile sono di solito più semplici da reperire e trasportare (si trovano anche nei supermercati) e da sistemare. Inoltre questo tipo di stufa è utile se siamo spesso fuori casa, perché i sistemi elettronici permettono di regolarne automaticamente accensione e spegnimento.

Quale modello di stufa scegliere?

Dopo aver effettuato la scelta tra stufe a pellet o legna con forno, rimane il problema di scegliere il modello più adatto alle proprie necessità. In particolare bisogna tenere conto delle dimensioni della casa che si va a riscaldare: per grandi ambienti sono necessari modelli di stufa potenti. Che di solito hanno dimensioni importanti e consumi di combustibile naturalmente più elevati.

Per quel che riguarda invece le dimensioni del forno delle stufe a legna o pellet, bisogna considerare con quale frequenza lo si intende utilizzare e per quante persone si cucina. Infatti in caso di utilizzo frequente e di pranzi o cene preparati per un gran numero di persone, può essere interessante scegliere un modello dotato di uno scomparto forno ampio, per cucinare più teglie allo stesso tempo.

Cucinare in sicurezza con le stufe a legna e pellet dotate di forno

Per quel che riguarda la cucina con le stufe a legna o pellet dotate di forno bisogna sempre porre attenzione. Soprattutto se il modello scelto è alimentato a legna e quindi il calore dipende da una fiamma viva, a cui si ha accesso diretto per caricare il combustibile nel braciere.

Questo significa posizionare le stufe a legna e pellet dotate di forno in modo che siano alla giusta distanza da oggetti facilmente infiammabili (per prevenire il rischio incendi). E ricordare di lasciare, intorno alle stufe, non solo lo spazio di sicurezza ma anche quello per potersi muovere e gestire il forno nella massima sicurezza.