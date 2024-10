Premio Internazionale “Vitaliano Brancati” X Edizione 2024 per il giornalismo

Silvia Rosa Brusin (foto) tra i premiati all'evento di Pianezza





Giovedì 24 ottobre, presso il Barrocco in Piazza SS. Pietro e Paolo 3 a Pianezza (TO), si terrà la cerimonia della decima edizione del Premio Internazionale Vitaliano Brancati, dedicata alla sezione Giornalismo. L’evento, che inizierà alle ore 21:00, rappresenta un’importante celebrazione del giornalismo di qualità, con un particolare accento sul ruolo della divulgazione scientifica.

La serata sarà impreziosita dalla presenza di illustri giornalisti e personalità del mondo della cultura. Tra gli ospiti di rilievo spicca Silvia Rosa Brusin, giornalista RAI, conosciuta per la sua lunga carriera nel campo della divulgazione scientifica e per essere stata la direttrice della rubrica Leonardo, uno dei più importanti programmi televisivi italiani dedicati alla scienza. La partecipazione della Brusin sottolinea l’importanza della scienza e della sua comunicazione, temi che trovano sempre più spazio nel dibattito pubblico e che necessitano di una narrazione competente e rigorosa. La presenza di una giornalista di tale calibro a questo evento dimostra la volontà del Premio di riconoscere il valore del giornalismo scientifico come strumento per comprendere e affrontare le sfide del nostro tempo.

Gli ospiti e il programma della serata

Oltre a Silvia Rosa Brusin, saranno presenti altre figure di spicco del giornalismo italiano, tra cui:

Gianni Armand Pilon , giornalista e vicedirettore de La Stampa

, giornalista e vicedirettore de La Stampa Andrea Monticone , capo-redattore della testata giornalistica Torino Cronacaqui;

, capo-redattore della testata giornalistica Torino Cronacaqui; Antonio Lo Campo, giornalista scientifico de La Stampa, la cui presenza rafforza ulteriormente il tema della divulgazione scientifica.

A presiedere l’incontro saranno Giovanni Firera, presidente dell’Associazione Culturale Vitaliano Brancati, e Giuseppe Mastruzzo, presidente pro-tempore del Premio Vitaliano Brancati. La serata sarà impreziosita dalla partecipazione di Antonia Brancati, figlia di Vitaliano Brancati e Anna Proclemer, che onorerà con la sua presenza l’eredità culturale del celebre scrittore a cui il premio è dedicato.

Durante la cerimonia sarà anche assegnato un Premio Speciale in onore del giornalista Bruno Bernardi, riconoscendo l’importante contributo di Gianluca Oddenino, giornalista de La Stampa. Questo riconoscimento speciale vuole sottolineare l’importanza di un giornalismo accurato e appassionato, che sa narrare la realtà senza compromessi.

Un evento patrocinato dal Comune di Pianezza

Il Premio è patrocinato dal Comune di Pianezza e sostenuto dall’Associazione Culturale Vitaliano Brancati, e rappresenta un’importante occasione per ricordare la figura di Vitaliano Brancati, uno degli intellettuali più significativi del Novecento italiano. Le presenze istituzionali includeranno Riccardo Gentile, Assessore alla Cultura del Comune di Pianezza, e Antonio Castello, Sindaco di Pianezza, a testimonianza del forte legame tra la comunità e l’evento.

Il ruolo cruciale della divulgazione scientifica

La partecipazione di questi giornalisti non è solo un omaggio al giornalismo di qualità, ma un segno dell’importanza della divulgazione scientifica nel mondo di oggi. In un’epoca in cui il dibattito pubblico è sempre più dominato da temi complessi e tecnici, la capacità di spiegare e rendere accessibili i concetti scientifici è diventata essenziale.

Il Premio Internazionale Vitaliano Brancati diventa quindi anche un’occasione per riflettere sull’importanza della scienza e della conoscenza, e su come il giornalismo possa svolgere un ruolo fondamentale nel renderle accessibili a tutti.