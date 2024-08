Web Reputation: come difendere la propria reputazione online

La web reputation, o reputazione online, rappresenta l'immagine che una persona o un'azienda proietta sul web e che viene percepita dagli utenti. Ogni attività svolta online contribuisce a modellare questa reputazione, influenzando la visione e il giudizio che gli utenti formano riguardo a un individuo o a un marchio.

La reputazione online per un individuo e per un'azienda si differenzia per natura, poiché la prima è strettamente legata alle azioni compiute personalmente e alle opinioni altrui, mentre quella aziendale è influenzata anche dai comportamenti di terzi, come i dipendenti, che, sebbene agiscano in maniera indipendente, sono comunque collegati al marchio e possono incidere sulla reputazione aziendale.

La costruzione e la gestione della reputazione online sono essenziali per tutti, in quanto influenzano inevitabilmente l'attività sia delle persone fisiche che delle aziende. L'intreccio tra il mondo online e quello offline è ormai così stretto che le azioni compiute in uno di questi ambiti hanno ripercussioni anche nell'altro.

ReputationWeb: Il Servizio per la Tua Reputazione Online che ti libera dai commenti negativi Leggi anche

Per un individuo, la reputazione online è composta da tutte le azioni svolte in rete, comprese le interazioni apparentemente insignificanti sui social media, come commenti e "like". Anche un semplice "like", da un punto di vista legale, può avere implicazioni significative, poiché viene considerato come un'espressione di approvazione, tanto da poter giustificare azioni disciplinari in ambito lavorativo se ritenuto lesivo dell'immagine del datore di lavoro.

Analogamente, la reputazione online può essere costruita intenzionalmente attraverso strategie mirate, come il personal branding, che applica tecniche di marketing alla persona per modellare come viene percepita online. Questo concetto si applica anche alle aziende, che devono utilizzare vari strumenti per promuovere una specifica percezione del loro marchio.

Garantire una buona reputazione online richiede un'attenta gestione sia degli strumenti utilizzati dall'azienda, sia delle azioni compiute da individui collegati all'azienda stessa. La reputazione aziendale deriva da una combinazione di fattori interni, come le strategie di marketing, ed esterni, come le recensioni e i feedback degli utenti. Le aziende devono quindi adottare strategie e politiche specifiche per gestire questi elementi in modo efficace.

In particolare, le aziende dovrebbero:

Definire chiaramente le strategie di marketing e i metodi operativi, considerando che queste azioni possono influenzare la reputazione aziendale. Utilizzare strumenti di promozione del marchio come lo storytelling e campagne pubblicitarie diversificate, tenendo presente che potrebbero emergere criticità incompatibili con l'immagine del brand. Implementare politiche interne per regolamentare l'uso dei social media da parte dei dipendenti e gestire la presenza online, assicurando che tutte le attività siano in linea con la mission e i valori aziendali. Stabilire procedure per affrontare e gestire eventuali crisi online, come recensioni negative o critiche, assicurando che queste situazioni siano gestite da persone qualificate in modo tempestivo e coerente con l'immagine aziendale.

La reputazione online deve essere costantemente monitorata, con un controllo continuo delle attività dell'azienda e delle conversazioni degli utenti intorno al marchio. Questo permette di intervenire rapidamente in caso di criticità, minimizzando l'impatto negativo.

Inoltre, è fondamentale che le aziende si dotino di figure qualificate, come un web community manager, per la gestione dei contenuti online, e definiscano procedure chiare per la pubblicazione e la gestione delle crisi.

Infine, il diritto all'oblio, previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali, non può essere utilizzato dalle aziende per cancellare informazioni negative online, poiché è applicabile solo alle persone fisiche. Tuttavia, in casi specifici, potrebbe essere invocato se le informazioni riguardano persone fisiche legate all'azienda.