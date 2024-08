La Superluna Blu del 19 Agosto non è blu... e neppure tanto "Super"

La notte del 19 agosto 2024 regalerà agli appassionati di astronomia uno spettacolo curioso? Una Superluna Blu, un evento che combina una "Superluna" con una "Luna Blu"? Un evento che, dicono alcune testate giornalistiche è spettacolare?

Forse... ma anche no! Perché no? Perché si tratta di puro marketing astronomico. Qualcosa che serve a vendere o a fare qualche clic in più a giornali scandalistici.

In realtà cosa si intende per Superluna Blu? No non c'entra il suo colore e neppure con caratteristiche particolari... anzi, la luna sarà sempre la stessa di sempre, tranne qualche particolare apprezzato solo da qualche astrofilo. E non è neppure tanto straordinario: no, non è neppure un evento raro come afferma qualche giornale.

Cos'è una Superluna Blu?

Una Superluna si verifica quando la Luna piena coincide con il suo perigeo, il punto dell'orbita lunare più vicino alla Terra. Durante una Superluna, la Luna appare leggermente più grande e più luminosa rispetto al solito, sebbene la differenza sia impossibile da notare a occhio nudo.

Diciamo pure che non sarà di colore blu! La Luna Blu è un fenomeno che può essere definito in due modi: può essere la seconda Luna piena in un mese (definizione più moderna) oppure, come in questo caso, la terza Luna piena di una stagione che ne contiene quattro. Questa distinzione risale a un'interpretazione popolare del 1946, che ha successivamente preso piede e si è diffusa nel mondo

La Notte del 19 Agosto 2024

Quella notte, la Superluna Blu sarà visibile in tutto il mondo, ma le condizioni di visibilità dipenderanno molto dal meteo e dall'assenza di inquinamento luminoso. La Luna raggiungerà il picco della sua fase piena alle 20:26 ora italiana, a circa 360.198 chilometri dalla Terra, il che la renderà circa il 6% più grande e un po’ più luminosa rispetto alla media. Anche se la differenza in dimensioni e luminosità rispetto a una normale Luna piena sarà minima, aggiunge un fascino particolare all'evento​.

Le Stelle Cadenti: Le Kappa Cignidi

Nella stessa notte si verificherà anche il picco delle Kappa Cignidi, uno sciame meteorico meno conosciuto rispetto alle Perseidi, ma altrettanto affascinante. Le meteore delle Kappa Cignidi, visibili in tutta la notte, avranno come radiante la costellazione del Cigno, e saranno meglio osservabili in zone lontane dalle luci artificiali. Tuttavia, la luminosità della Superluna potrebbe rendere più difficile l'osservazione delle meteore, poiché il cielo sarà meno buio.

La Luna Blu: un fenomeno astronomico raro

La definizione di "Luna Blu" ha una storia interessante. Il termine è stato popolarizzato negli anni '40 grazie a un articolo della rivista "Sky & Telescope", che interpretò erroneamente un vecchio almanacco contadino, dando origine all'idea che una Luna Blu fosse la seconda Luna piena in un mese. Questa definizione si diffuse ampiamente grazie ai media e fu ulteriormente cementata nella cultura popolare dagli anni '80 in poi​.

Oltre alla definizione moderna, esiste anche la più antica e tradizionale definizione di Luna Blu come la terza di quattro Lune piene in una stagione. È proprio questo il caso della Luna Blu del 19 agosto 2024, la terza Luna piena dell'estate​.

Curiosità e Prossimi Eventi

La Superluna Blu del 2024 sarà seguita da altre Superlune il 18 settembre e il 17 ottobre, chiudendo una serie di quattro Superlune consecutive. Per chi non riuscisse ad assistere all'evento del 19 agosto, la prossima occasione di vedere una Luna Blu sarà il 31 maggio 2026, con un altro evento simile previsto per maggio 2027​.

Per chiunque sia interessato all'osservazione del cielo, la notte del 19 agosto 2024 rappresenta un'occasione imperdibile. Con un po' di fortuna, il cielo sereno permetterà di godere appieno di questo spettacolo naturale, ammirando la Luna nella sua massima bellezza e, forse, qualche meteora che attraversa il cielo notturno.