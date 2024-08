Il fascino senza tempo di un bagno bianco

Il colore bianco rappresenta da sempre un connubio di eleganza e leggerezza, dimostrandosi al tempo stesso capace di adattarsi ai contesti contemporanei. Si tratta di un colore estremamente versatile e ampiamente apprezzato.





Un bagno bianco contemporaneo

Come creare un bagno bianco senza il rischio che diventi noioso o anonimo? Il segreto sta nel saper abbinare diverse finiture e materiali, scegliendo elementi che aggiungano un tocco di vivacità all’ambiente. Uno degli accostamenti vincenti è quello tra il bianco e gli elementi in legno. Essendo un materiale naturale, il legno aiuta a creare uno spazio caldo e armonioso, richiamando lo stile scandinavo. Un’altra idea per attenuare la sterilità di un bagno completamente bianco potrebbe essere quella di inserire qualche pianta che porterà un tocco di verde al tuo spazio relax. L’introduzione di piante in bagno non solo aiuta a purificare l’aria, ma contribuisce a creare un maggiore senso di benessere. Un componente ricorrente nei bagni bianchi è il metallo, un materiale perfetto per le scaffalature oppure per la scelta degli elementi decorativi come specchi o porta asciugamani. Un bagno arredato con la prevalenza del colore bianco non sarà mai banale se ci si concentra con cura su ogni dettaglio. Rendere vivace un bagno bianco è davvero possibile! Stai progettando il tuo bagno e sei curioso di vedere qualche ispirazione? Visita il nostro store online e regala un tocco di vivacità al tuo bagno con l’arredo bagno Rimini.

Le piastrelle bianche in bagno: purezza e semplicità

Le piastrelle bianche in bagno sono un grande classico che non passerà mai di moda. Il bianco, oltre a donare luminosità e far sembrare lo spazio più ampio, conferisce un senso di equilibrio e pulizia.

Sul mercato sono presenti molteplici combinazioni tra cui scegliere: marmo bianco lucido, piastrelle effetto pietra, gres porcellanato, oppure piastrelle effetto resina o vintage.

Grazie alla vasta gamma di rivestimenti Rimini puoi realizzare qualsiasi progetto tu abbia in mente e creare un ambiente che rispecchi il tuo gusto estetico.