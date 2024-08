Come liberare facilmente lo spazio di archiviazione su Mac

Sicuramente ti sarà capitato di avere il disco principale del tuo Mac completamente saturo. La gestione dello spazio di archiviazione su un computer Apple può diventare un compito arduo, soprattutto quando il sistema inizia a segnalare che lo spazio disponibile è in esaurimento. Proprio per questo è importante adottare delle strategie, che consentano una corretta manutenzione del sistema. Questo infatti può aiutare a mantenere il computer efficiente, evitando rallentamenti e problematiche legate alla mancanza di spazio. In questo articolo, esploreremo alcune strategie semplici e veloci per liberare lo spazio di archiviazione e daremo sul Mac consigli utili, garantendo così prestazioni ottimali.

Controllare lo spazio di archiviazione disponibile

Prima di procedere alla pulizia del sistema, è importante avere una chiara visione dello stato attuale del disco. Per fare ciò, basta cliccare sull'icona della mela in alto a sinistra, selezionare "Informazioni su questo Mac" e poi "Archiviazione". Questa schermata fornisce una panoramica dettagliata su come viene utilizzato lo spazio sul disco, mostrando categorie come applicazioni, documenti, foto, e altro ancora.

Rimuovere file temporanei e cache

Un buon punto di partenza per liberare spazio è l'eliminazione dei file temporanei e delle cache. Questi file vengono generati dal sistema operativo e dalle applicazioni per migliorare le prestazioni, ma con il tempo possono accumularsi e occupare molto spazio.

Disinstallare le applicazioni inutilizzate

Le applicazioni occupano una parte significativa dello spazio di archiviazione, soprattutto quelle più pesanti come i software di editing video o giochi. Disinstallare le applicazioni che non usi più è un ottimo modo per liberare spazio. Per farlo, trascina l'applicazione dal Finder al Cestino, oppure utilizza la funzione di disinstallazione inclusa nella maggior parte delle applicazioni.

Eliminare file grandi e duplicati

I file di grandi dimensioni, come video, immagini ad alta risoluzione o archivi compressi, possono riempire rapidamente il disco. Per le foto duplicate puoi seguire i consigli di Apple.

I file duplicati sono un'altra fonte comune di spreco di spazio. Per trovarli, puoi fare una ricerca manuale oppure utilizzare uno strumento di terze parti come Macpaw che può automatizzare il processo.

Pulire la cartella download

La cartella Download è spesso uno dei luoghi più trascurati e, di conseguenza, uno dei più affollati di file non necessari. Controlla regolarmente questa cartella per eliminare file di installazione vecchi, documenti scaricati e altri file di cui non hai più bisogno. Anche se si tratta di un'operazione semplice, può fare una grande differenza nella quantità di spazio libero.

Archiviare su iCloud o su dischi esterni

Se possiedi una vasta quantità di file che non utilizzi frequentemente, potresti considerare di spostarli su iCloud o su un disco esterno. Il Cloud consente di mantenere i file accessibili da qualsiasi dispositivo Apple, senza occupare spazio fisico sul tuo Mac. Tuttavia, è importante tenere sotto controllo il limite di archiviazione per evitare costi aggiuntivi.

I dischi esterni, d'altra parte, offrono un'alternativa conveniente e senza abbonamento per archiviare file di grandi dimensioni, come raccolte di foto, video o progetti creativi.

Ottimizzare la libreria di foto

Le foto e i video possono facilmente saturare lo spazio di archiviazione. macOS offre un'opzione per ottimizzare la libreria di foto, mantenendo sul Mac solo versioni ridotte delle immagini e archiviando le versioni originali su iCloud. Per attivare questa opzione, apri l'app Foto, vai su Preferenze > iCloud e seleziona "Ottimizza archiviazione Mac".

Gestire le email e gli allegati

Le email, soprattutto quelle con allegati, possono accumularsi e occupare molto spazio. Se usi l'app Mail di macOS, puoi rimuovere gli allegati più pesanti senza cancellare le email stesse. Vai su Mail > Preferenze > Account e seleziona l'opzione "Scarica allegati" scegliendo "Recenti" o "Nessuno" per ridurre l'impatto sulla memoria.

Utilizzare il sistema integrato di pulizia di macOS

MacOS include una funzione di gestione dello spazio che ti guida nella pulizia del disco. Questa funzione è accessibile da "Gestione spazio" in "impostazioni di sistema". Qui troverai suggerimenti personalizzati per liberare spazio, come l'eliminazione automatica dei file del Cestino dopo 30 giorni, l'ottimizzazione della libreria di foto e la gestione degli allegati delle email.

Ricordiamo che una gestione regolare dello spazio di archiviazione non solo risolve i problemi immediati, ma previene anche l'accumulo di file non necessari in futuro, garantendo un'esperienza utente fluida e senza intoppi.