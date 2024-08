Come funziona un computer quantistico? Perché è così veloce?

Inizializzazione dei qubit : I qubit vengono preparati in uno stato iniziale specifico, generalmente il ground state (stato fondamentale), utilizzando tecniche che variano a seconda della tecnologia utilizzata (ad esempio, raffreddamento a temperature prossime allo zero assoluto nei sistemi superconduttori).

Applicazione delle porte quantistiche: Le porte quantistiche sono l'equivalente quantistico delle porte logiche nei computer classici (come AND, OR, NOT). Queste porte manipolano i qubit, sfruttando sovrapposizione e entanglement per eseguire operazioni matematiche complesse. Le porte quantistiche, a differenza delle loro controparti classiche, operano su qubit in sovrapposizione, modificando probabilità e amplitudini di stato.