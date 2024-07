Ricerca: dal 9 all’11 luglio 2024 il G7 su Scienza e Tecnologia

Durante i tre giorni di riunione, si affronteranno argomenti che vanno dalla blue economy alle tecnologie emergenti, dalla collaborazione e sicurezza internazionale scientifica al sostegno all’Ucraina.Le informazioni principali sulla ministeriale sono disponibili nel media handbook, che si può scaricare sia in italiano che in inglese .Dal 9 all’11 luglio, a Bologna e a Forlì, si terrà la riunione ministeriale G7 dedicata a Scienza e Tecnologia.Dalla blue economy alle tecnologie emergenti, dalla collaborazione e sicurezza internazionale scientifica fino al sostegno all’Ucraina. Sono alcuni tra i temi che saranno affrontati nel corso della tre giorni.Giornalisti e operatori cine-fotografici interessati a seguire i lavori da oggi – e fino al 3 luglio 2024 alle ore 20.00 – possono accreditarsi tramite il portale: https://www.g7-2024.it/ Nel media handbook, in italiano e in inglese , sono a disposizione alcune delle principali informazioni sulla ministeriale.