Sarzana, Festival della Mente: presentato il programma della XXI edizione

Il Festival della Mente, promosso dalla Fondazione Carispezia e dal Comune di Sarzana, con la direzione di Benedetta Marietti, si prepara ad accogliere numerose personalità di spicco del panorama culturale contemporaneo. Tra questi, scrittori, scienziati, filosofi, storici, sportivi, psicoanalisti, antropologi e artisti condivideranno le loro riflessioni sul tema centrale dell'edizione 2024: la gratitudine (festivaldellamente.it).

Benedetta Marietti ha spiegato che il concetto di gratitudine che ispira il festival trae origine dalle parole del grande neurologo americano Oliver Sacks, che nel 2014, dopo una diagnosi infausta, scrisse un elogio alla vita e alla bellezza del mondo. Sacks parlò della gratitudine come di un immenso privilegio e una grandissima avventura, enfatizzando l'importanza di essere un "animale pensante" su un pianeta bellissimo. Marietti sottolinea che in una società dominata dal rancore e dall'inquietudine, è essenziale "prendersi a cuore la vita" con charis, una parola greca che significa "gioia" e "gratitudine". Durante il festival, i relatori esploreranno la gratitudine in vari modi, aiutandoci ad affrontare con ottimismo e consapevolezza le sfide sociali, ambientali ed economiche del nostro tempo, e a conoscerci meglio, aprendo con coraggio il nostro cuore agli altri e al mondo.

Il programma del festival prevede 30 eventi principali (più 3 bis) e 23 appuntamenti per bambini e ragazzi (12 più le repliche), curati da Francesca Gianfranchi. Questi eventi abbracceranno temi che spaziano dalla letteratura alla scienza, dalla tecnologia all'arte, dall'ecologia alla fotografia.

Anche per il 2024, il festival vedrà la partecipazione di 250 volontari, tra studenti delle scuole superiori e delle università, che contribuiranno con passione e impegno all'organizzazione dell'evento. Questi giovani volontari saranno parte integrante della manifestazione, mettendosi in gioco e aiutando a rendere il festival un punto di riferimento per chiunque condivida la passione per la cultura e la conoscenza.

Sito web: www.festivaldellamente.it