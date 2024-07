Novartis: contro la psoriasi una campagna informativa

Riparte da Foggia la brillante e attesissima campagna "L'Esperienza al Centro" di Novartis, che punta i riflettori sulla malattia psoriasica e promette di far luce sui sintomi e sull'eventuale coinvolgimento articolare. Tutto ciò in nome di una diagnosi tempestiva, perché nella battaglia contro la psoriasi, il tempo è un alleato prezioso! Oggi stesso, a Foggia, chiunque può prenotarsi per un consulto gratuito, un'occasione da non perdere per chi cerca risposte chiare e professionali.

Ecco il professore Mario Mastrolonardo che non manca di sottolineare come una semplice alterazione cutanea possa nascondere una realtà ben più complessa, svelando che la psoriasi non è solo una questione di pelle, ma una vera e propria sfida sistemica che influisce sulla vita dei pazienti su più fronti, da quello fisico a quello psicosociale. E per non farci mancare nulla, i dati dello studio globale "Psoriasis and Beyond" di Novartis gettano nuova luce sui legami tra psoriasi, artrite psoriasica e comorbidità comuni, rivelandoci che molti sono ancora all'oscuro di questi importanti collegamenti.

Ma non è tutto! Il professore Francesco Cantatore ci dà qualche numero da capogiro: in Italia, l'artrite psoriasica colpisce circa 40 persone ogni 10.000. Spesso si manifesta tra i trenta e i cinquant'anni, sorprendendo i pazienti circa 5-10 anni dopo l'esordio della psoriasi. E attenzione, perché colpisce indistintamente uomini e donne, anche se con manifestazioni cliniche che possono differire.

Chiudiamo in bellezza con Antonella Celano, che ci ricorda quanto sia cruciale per chi soffre di malattia psoriasica potersi rivolgere a un centro specializzato, dove dermatologi e reumatologi collaborano per un approccio sinergico. Ecco quindi che campagne come "L'Esperienza al Centro" non sono solo una vetrina informativa, ma un vero e proprio trampolino di lancio per una rete di supporto e innovazione, tutto a portata di clic su www.esperienzaalcentro.it. E che la lotta abbia inizio, sempre con un sorriso, ovviamente!