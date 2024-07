La stella Betelgeuse esploderà: il VIDEO. La supernova sarà visibile anche di giorno per mesi

Gli astronomi sanno che Betelgeuse varia in luminosità perché è una stella supergigante rossa morente, con un diametro circa 700 volte quello del nostro Sole. Un giorno, esploderà come supernova, regalando all'umanità uno spettacolo celestiale prima di scomparire definitivamente dal cielo notturno.

Le simulazioni sull’esplosione di Betelgeuse

Jared Goldberg ed Evan Bauer, due studenti laureati dell'UCSB, hanno creato simulazioni precise della futura supernova di Betelgeuse. Nonostante ci sia ancora incertezza su come si svilupperà la supernova, gli astronomi hanno migliorato la loro precisione utilizzando le osservazioni della Supernova 1987A.

Quando Betelgeuse esploderà, brillerà luminosa come la mezzaluna, circa nove volte meno intensa della luna piena, per più di tre mesi, senza danneggiare la vita sulla Terra.

Non c'è da preoccuparsi per la radiazione, poiché Betelgeuse si trova a circa 548 anni luce di distanza, ben al di fuori della zona di pericolo. Tuttavia, la sua esplosione potrebbe disorientare gli animali che usano la luna per orientarsi e interferire con le osservazioni astronomiche a causa della sua luminosità.

Quando accadrà?

Betelgeuse, con una massa simile a quella determinata, brucia elio nel suo nucleo per circa 1,2 milioni di anni. Se è a metà di questo processo, ha ancora circa 600.000 anni di vita. Anche se stesse per iniziare a bruciare carbonio, impiegherebbe circa 1200 anni per esaurirlo, ben oltre i 548 anni luce che ci separano da essa. Pertanto, la risposta alla domanda "quando esploderà?" è "non ancora per molto tempo".