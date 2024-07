Maximall Pompeii: apre il Centro Commerciale più grande del Sud Italia

L'apertura del Maximall Pompeii è prevista per ottobre 2024, dopo numerosi rinvii. Questo nuovo centro commerciale sarà il più grande del Sud Italia, offrendo una vasta gamma di servizi e opportunità di lavoro. Situato tra Torre Annunziata, Pompei e Castellammare di Stabia, il Maximall Pompeii rappresenta un'importante risorsa per la zona, sia in termini economici che sociali.

Un progetto ambizioso

Il progetto del Maximall Pompeii è stato avviato all'inizio del 2020, con l'intento di completarlo entro due anni. Tuttavia, la pandemia ha causato ritardi significativi, bloccando i lavori e rallentandoli anche nei mesi successivi al lockdown. Nonostante queste difficoltà, i lavori sono ora nella fase finale, e l'apertura ufficiale è fissata per ottobre 2024.

Secondo le fonti ufficiali di Fanpage.it, il Maximall Pompeii porterà a un significativo aumento dell'occupazione nella regione. Si prevede che il centro commerciale creerà circa 2.500 posti di lavoro, sia diretti che indiretti. Questo dato potrebbe crescere ulteriormente grazie all'effetto domino generato dalle attività correlate che sorgeranno attorno al progetto.

Caratteristiche e offerte del Maximall Pompeii

Il Maximall Pompeii si estenderà su una superficie di 200.000 metri quadri. Al suo interno, ospiterà 130 negozi e 30 ristoranti, distribuiti su due piani. Oltre alle opportunità di shopping e ristorazione, il centro offrirà una varietà di altre attrazioni e servizi. Sarà presente un hotel a 4 stelle con 135 camere, gestito dal Gruppo Marriott Bonvoy. L'hotel sarà una risorsa preziosa per i visitatori che desiderano soggiornare nella zona.

Un'altra attrazione importante sarà il cinema con otto sale, che offrirà una vasta gamma di film per tutti i gusti. Il centro commerciale ospiterà anche un teatro e una sala conferenze, rendendolo un punto di riferimento culturale oltre che commerciale. Una delle caratteristiche più distintive del Maximall Pompeii sarà la piazza in stile anfiteatro greco-romano, che offrirà un ambiente suggestivo e unico per eventi e spettacoli.

Al centro della piazza, ci sarà una fontana spettacolare con getti d'acqua che raggiungeranno un'altezza di oltre 25 metri. Questo spettacolo d'acqua sarà uno dei punti focali del centro commerciale, attirando visitatori da tutta la regione. Il Maximall Pompeii disporrà anche di un parcheggio con 5.000 posti auto e 30 posti per i bus turistici, garantendo così una facile accessibilità per tutti i visitatori.

Un'Iniziativa a Impatto Sociale

L'apertura del Maximall Pompeii non rappresenta solo un'opportunità economica, ma anche un importante sviluppo sociale per la zona. L'area tra Torre Annunziata, Pompei e Castellammare di Stabia è densamente popolata, con molte persone in cerca di lavoro. Il centro commerciale offrirà non solo posti di lavoro diretti, ma anche numerose opportunità di impiego indiretto attraverso le attività correlate.

Il CEO di IrgenRe Group, Paolo Negri, ha dichiarato a Fanpage.it: "In una prima ipotesi, abbiamo pensato a circa 2.500 posti tra diretti e indiretti. Ma essendo un'area altamente demografica, ed essendo convinti che questo progetto molto ambizioso sarà un successo, non escludiamo che questi numeri possano essere ulteriormente superati, soprattutto per l'effetto domino di attività indirette che siamo sicuri si genererà tutto attorno a questo grande progetto che stiamo realizzando."

Un Luogo di Incontro e Intrattenimento

Il Maximall Pompeii non sarà solo un luogo per fare acquisti, ma un vero e proprio centro di intrattenimento e incontro per la comunità. Con un'ampia varietà di negozi, ristoranti e attrazioni culturali, offrirà qualcosa per tutti. Che tu sia alla ricerca di una giornata di shopping, una serata al cinema, o un evento culturale, il Maximall Pompeii sarà in grado di soddisfare tutte le tue esigenze.

L'hotel a 4 stelle e il cinema con otto sale offriranno ulteriori opportunità di svago e relax. La piazza in stile anfiteatro greco-romano e la fontana spettacolare saranno luoghi ideali per eventi e incontri, creando un'atmosfera unica e affascinante.

Impatto Economico

L'impatto economico del Maximall Pompeii sarà significativo. Oltre alla creazione di posti di lavoro, il centro commerciale attirerà visitatori da tutta la regione, stimolando l'economia locale. I negozi e i ristoranti del centro commerciale beneficeranno di un afflusso costante di clienti, mentre le attività correlate, come i trasporti e i servizi turistici, vedranno un incremento della domanda.

Le prospettive future per il Maximall Pompeii sono promettenti. Con una gestione efficace e una strategia di marketing mirata, il centro commerciale ha il potenziale per diventare uno dei principali poli commerciali e culturali del Sud Italia. L'integrazione di servizi e attrazioni diversificate garantirà un flusso costante di visitatori, mentre le iniziative di sostenibilità e responsabilità sociale contribuiranno a creare un'immagine positiva e attrattiva.