Migliora la tua caldaia a legna e aumenta il valore della tua casa

Hai una caldaia a legna e vuoi acquistare un modello più recente? Oppure vuoi rendere più efficiente il tuo sistema di riscaldamento? In ogni caso, questa scelta ti porterà sicuramente ad aumentare il valore della tua casa. Grazie ai vantaggi, davvero numerosi, che il riscaldamento con caldaia a legna porta con sé. E che vanno da quelli economici, con una notevole diminuzione del costo delle bollette, al rispetto dell’ambiente, grazie al limitato livello di emissioni nocive in atmosfera, fino alla facilità e alla versatilità di utilizzo di questo tipo di caldaie.

Se vuoi apportare delle migliorie alla tua caldaia a legna oppure cambiare modello, ti potrà essere utile conoscere:

i modelli - quanto è ampia la possibilità attuale di scelta tra i diversi modelli presenti sul mercato;

i trucchi - tutti quei piccoli e grandi accorgimenti che puoi mettere in atto per migliorare l’efficienza della tua caldaia a legna;

la funzionalità e lo stile - perché un moderno modello di caldaia a legna può essere molto semplice da utilizzare e può dare un tocco di stile all’ambiente.

Scegli tra un’ampia serie di soluzione grazie alla grande disponibilità di modelli di caldaia a legna

Fino a qualche anno fa la disponibilità di modelli di caldaia a legna sul mercato non era particolarmente ampia. Negli ultimi anni, complici i miglioramenti derivati dalle nuove tecnologie, queste caldaie sono sempre più diffuse come sistema di riscaldamento domestico. E quindi i produttori hanno ampliato la loro offerta.

Per questo è diventato molto più semplice trovare la prezzi caldaia a legna online adatta per la tua casa: infatti ci sono modelli adatti a riscaldare un’abitazione di dimensioni medie, a prezzi ovviamente contenuti, accanto a modelli molto potenti, che possono essere scelti come sistema di riscaldamento centralizzato per abitazioni bifamiliari o trifamiliari o anche piccoli condomini.

Quello che accomuna tutti questo modelli è sicuramente l’elevata efficienza energetica: una moderna caldaia a legna è infatti progettata e realizzata in modo da limitare al massimo i consumi, producendo nello stesso tempo il massimo calore possibile, grazie anche ai sistemi che permettono di recuperare il calore dei fumi di combustione. Inoltre è possibile scegliere un modello di caldaia a legna dotato di scambiatore di calore supplementare per la produzione di acqua calda sanitaria. E anche un modello che permette di cambiare il bruciatore, utilizzando un bruciatore per pellet, in modo da sfruttare eventualmente anche altri combustibili. Controlla anche la categoria canna fumaria per stufa a legna.

Migliora la resa calorica e l’efficienza della tua caldaia a legna

Per migliorare la resa calorica e l’efficienza della tua caldaia è importante eseguire una corretta manutenzione della stessa. Manutenzione che va affidata a una ditta specializzata ed eseguita a intervalli regolari. Molto importante è anche garantire la pulizia della canna fumaria a cui la caldaia a legna è collegata. Anche in questo caso la pulizia va affidata a una ditta specializzata ed eseguita a intervalli regolari: in questo modo si garantisce l’efficacia del tiraggio e ci si mette al riparo dal pericolo di incendi.

Attenzione anche alla legna da ardere che scegli per la tua caldaia: è importante che abbia il giusto grado di essiccazione, in modo da fornire un buon livello di calore. Se la legna è troppo secca, infatti, brucia in tempi troppo brevi, mentre se ha un grado di umidità troppo elevata, brucia producendo più fumo che calore.

Altro fattore da considerare è l’essenza della legna da ardere da utilizzare nella caldaia: sono infatti sempre da preferire le essenze dure, come la quercia, che hanno un peso specifico maggiore e quindi una maggiore potenza a livello calorico.

Aggiungi stile e funzionalità alla tua casa con una caldaia a legna

Una moderna caldaia a legna è molto semplice da utilizzare: accensione e spegnimento sono regolati in maniera automatica e, con l’utilizzo di un apposito dispositivo è anche possibile programmarli a seconda delle tue esigenze. Inoltre puoi regolare con precisione il livello di calore che desideri ottenere negli ambienti interni a casa. Senza dimenticare un vantaggio che pochi conoscono, ma molto importante: in caso di blackout elettrico la caldaia a legna continua comunque a funzionare e riscaldare casa. Questo è importante soprattutto in quelle zone che hanno problemi legati all’alimentazione dell’energia elettrica durante il periodo invernale. Dai un'occhiata anche al sito - Balkan Energy Italia.

Per quel che riguarda lo stile, una moderna caldaia a legna è decisamente differente da quelle che si trovavano sul mercato fino a qualche anno fa. Quindi i dettagli sono più curati, con linee più eleganti e che non stonano se inserite in un ambiente come può essere quello di una taverna o di una cantina. I modelli attualmente disponibili sul mercato sono anche caratterizzati da un uso moderno del colore: non più il solo classico nero, oppure grigio, ma anche rosso, oppure bianco. Colori accesi, che contribuiscono a rendere una caldaia a legna non solo strumento di riscaldamento ma anche di arredamento.