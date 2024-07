La casa più brutta del mondo: un viaggio tra stranezze e cattivo gusto

Quando si parla di architettura, il concetto di bellezza è altamente soggettivo. Tuttavia, alcune abitazioni riescono a mettere d'accordo tutti sul fatto che siano davvero brutte. Ecco una panoramica delle case che si contendono il titolo di "casa più brutta del mondo".

Mr. Toilet House - Suwon, Corea del Sud

Una delle candidate principali è la Mr. Toilet House in Corea del Sud. Questa villa di 420 metri quadrati è letteralmente a forma di gabinetto. Costruita dall'ex sindaco di Suwon, Sim Jae-Duck, noto per la sua campagna per migliorare i servizi igienici pubblici, questa casa è ora un museo dedicato ai WC. Le sue forme ricordano perfettamente una toilette, rendendola un esempio lampante di cattivo gusto e un'attrazione turistica per chi è alla ricerca di stranezze

La Casa del Masso - Portogallo

In Portogallo, un'altra casa che lascia perplessi è la Casa do Penedo, conosciuta anche come la Casa del Masso. Questa abitazione sembra essere stata scavata direttamente in un enorme masso. Le finestre storte e il tetto instabile, circondati da enormi pietre, creano un'atmosfera surreale e poco invitante

Casa UFO - Taiwan

A Taiwan, troviamo la Casa UFO, una struttura futuristica a forma di disco volante. Costruita negli anni '70, questa casa doveva essere una sorta di residenza vacanziera, ma il suo design stravagante e poco funzionale ha fatto sì che non fosse mai realmente utilizzata. La combinazione di colori vivaci e forme strane la rende particolarmente poco attraente

La Grande Casa Limone - California, USA

In California, vicino a Los Angeles, c'è una casa a forma di limone. Questa piccola villetta gialla a cupola è decorata con cactus di metallo e una scultura a forma di scheletro di tirannosauro, rendendola un esempio eccentrico di cattivo gusto architettonico

Torre Velasca - Milano, Italia

Infine, in Italia, uno degli edifici più criticati è la Torre Velasca a Milano. Costruita negli anni '50, questo grattacielo brutalista è stato spesso criticato per il suo aspetto pesante e poco armonioso. Nonostante le critiche, la Torre Velasca è diventata un simbolo della ricostruzione post-bellica e del miracolo economico italiano, ma rimane una delle costruzioni più controverse in termini di estetica

Queste case dimostrano che il confine tra originalità e cattivo gusto può essere molto sottile. Sebbene alcune siano diventate attrazioni turistiche, altre continuano a suscitare perplessità e critiche per il loro design stravagante e poco funzionale.