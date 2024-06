McDonald's: via gli hamburger McPlant vegani dai Menù negli Stati Uniti

Il presidente della divisione statunitense di McDonald’s, Joe Erlinger, ha annunciato che il McPlant, un hamburger a base vegetale introdotto nei punti vendita due anni fa, sarà rimosso dal menu degli Stati Uniti. Secondo Erlinger, il McPlant non ha riscosso successo tra i consumatori americani, anche in zone come San Francisco dove si pensava potesse avere un buon mercato.

Erlinger ha chiarito che attualmente i consumatori negli Stati Uniti non cercano prodotti come il McPlant o altre proteine vegetali presso McDonald’s. Pertanto, l'azienda si concentrerà sui prodotti più richiesti, soprattutto quelli a base di pollo.

Secondo il Good Food Institute, l'interesse per alternative alla carne negli Stati Uniti è diminuito dal 2021, nonostante un aumento precedente tra il 2019 e il 2021.

Il McPlant era stato sviluppato in collaborazione con Beyond Meat, specializzata in sostituti della carne vegetale, ma dopo i test iniziali, Beyond Meat ha affrontato una crisi finanziaria con significativi licenziamenti.

La sperimentazione del McPlant prevedeva la vendita limitata in circa 600 ristoranti su oltre 13.000 negli Stati Uniti, con l'obiettivo di stimolare la domanda come prodotto a edizione limitata. Tuttavia, le vendite non hanno raggiunto le aspettative, soprattutto nelle aree rurali.

Attualmente, McDonald’s non offre opzioni a base vegetale nel suo menu statunitense, ma potrebbe considerare l'aggiunta di insalate se ci fosse una domanda effettiva da parte dei consumatori. Erlinger ha sottolineato che l'esperienza ha dimostrato che questo tipo di prodotti non è ciò che i consumatori cercano tipicamente da McDonald’s negli Stati Uniti.

In Europa, diversamente, vari paesi come Germania, Svizzera, Regno Unito, Irlanda, Paesi Bassi e Portogallo continuano a offrire burger vegetariani nel menu di McDonald’s, alcuni dei quali includono ancora il McPlant.

In Italia, il tentativo di introdurre il McPlant nel 2021 è stato limitato nel tempo, e attualmente le uniche opzioni vegane fisse sono l'insalata mista e le patatine fritte.