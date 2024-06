Foibe ed esodo: parte l'iniziativa "Panchine del Ricordo"

Dal 2 giugno 2024, il Comitato 10 Febbraio ha lanciato "Panchine del Ricordo", un'iniziativa italiana che mira a collocare panchine dipinte nei colori della bandiera nazionale in diverse città. Queste panchine, posizionate in aree pubbliche e dipinte di verde, bianco e rosso, sono decorate con targhe che onorano i Martiri delle foibe, Norma Cossetto, Medaglia d'Oro al Merito Civile, e gli esuli dall'Italia orientale riconosciuti per i loro contributi nel lavoro e nella cultura.

Silvano Olmi, presidente del Comitato, ha spiegato che questa pratica di utilizzare panchine colorate per celebrare cause significative è diventata comune recentemente in Italia. La decisione di avviare l'iniziativa durante la festa della Repubblica Italiana è intenzionale, per mantenere viva la memoria di queste figure. Il Comitato sollecita il sostegno di enti locali, associazioni di esuli, gruppi militari e organizzazioni culturali.

Queste installazioni non solo ricordano eventi storici ma sono anche destinate a diventare luoghi di riflessione, grazie alla loro simbologia di unità, pace e sacrificio rappresentata dai colori nazionali. Olmi enfatizza che le panchine sono più di semplici sedute; sono monumenti che narrano storie di coraggio e resilienza.

L'iniziativa rientra in un movimento globale di uso dell'arte pubblica per stimolare il dialogo sociale e la memoria collettiva. Con il sostegno locale, il Comitato C10F mira a estendere il progetto su scala nazionale, inaugurando ogni nuova installazione con eventi che incoraggiano l'educazione civica e rafforzano il senso comunitario. La risposta del pubblico è stata prevalentemente positiva, molti apprezzano questa modalità accessibile di commemorazione storica, mentre altri vedono le panchine come un promemoria delle lezioni del passato e un mezzo per la guarigione delle ferite storiche e la promozione di un futuro di maggiore comprensione e rispetto.



Per maggiori informazioni e adesioni: panchinedelricordo@10febbraio.it

Sito web: www.10febbraio.it

Per sostenere l’iniziativa con un contributo https://wishraiser.com/comitato-10-febbraio













VIDEO