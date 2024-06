Esperienza outdoor in Estate con la collezione Yourself di Pastorelli

Per quanto riguarda la personalizzazione, l'accento è posto sulla creazione di spazi esterni che riflettano il gusto personale e le esigenze individuali, con pezzi su misura come divani e bracieri progettati appositamente​.​. Inoltre, l'uso di materiali sostenibili e di arredi durevoli è sempre più prevalente, con un crescente interesse per il legno di teak, l'alluminio verniciato a polvere e il rattan di alta qualità​.

Una novità significativa è l'impiego di cucine all'aperto più lussuose e ben attrezzate, complete di caminetti integrati, forni per pizza su misura e frigoriferi per vino, riflettendo una tendenza verso spazi più funzionali e adatti all'intrattenimento​.. Anche l'illuminazione gioca un ruolo chiave, con un aumento delle opzioni per l'illuminazione esterna che va da lampade sospese a applique, creando atmosfere calde e accoglienti dopo il tramonto.

In sintesi, il design degli spazi esterni nel 2024 favorisce un ambiente che è sia un prolungamento dell'interno sia una destinazione a sé stante, con un forte enfasi su personalizzazione, sostenibilità e funzionalità.

Le tendenze del design esterno per il 2024 enfatizzano anche l'importanza degli spazi multifunzionali che possono essere utilizzati durante tutto l'anno. Questo include l'installazione di riscaldatori esterni o caminetti, e persino pavimenti riscaldati, per creare un'atmosfera accogliente anche nei mesi più freddi. L'attenzione si sposta anche verso l'integrazione di funzionalità intelligenti, come sistemi di illuminazione e audio controllabili, che arricchiscono l'esperienza all'aperto rendendola più versatile e comoda.

Inoltre, la sostenibilità continua a essere una priorità, con un crescente impiego di materiali riciclati e rinnovabili. Questo si riflette nell'uso di legni recuperati, pietra naturale e metalli riciclati, che non solo sono ecologici ma aggiungono anche un tocco estetico distintivo agli spazi esterni​. Infine, le tendenze del 2024 vedono un ritorno alla natura non solo attraverso l'uso di materiali, ma anche attraverso la progettazione di paesaggi commestibili e la promozione della biodiversità. Giardini che incorporano piante perenni edibili e fiori commestibili non solo aumentano la sostenibilità ma arricchiscono anche l'estetica degli spazi esterni, fornendo cibo fresco a portata di mano.

Con un mix di funzionalità avanzate, sostenibilità e design su misura, gli spazi esterni del 2024 promettono di essere non solo esteticamente piacevoli ma anche profondamente personali e rispettosi dell'ambiente.