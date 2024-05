Yoga, un esercizio di team building

Ogni lavoro ha i suoi pro e i suoi contro. Ogni lavoro, anche quando abbiamo avuto la fortuna di aver reso tale una nostra passione, può provocare stress sia fisico che mentale. Quando, tra i tanti passi in avanti che sono stati compiuti dal punto di vista tecnologico negli ultimi anni, è stato introdotto lo smart working, il primo pensiero di molti che ne beneficiavano e che ne beneficiano ancora è stato un pensiero assolutamente positivo a riguardo, per via della possibilità di lavorare comodamente da casa. Tuttavia, con il passare del tempo si è provato sulla propria pelle che neanche lo smart working è tutto rose e fiori, perché non c'è un contatto diretto con i propri colleghi, si è sempre rinchiusi tra le quattro mura di casa. Questo potrebbe provocare un senso di solitudine. Proprio per questo motivo, ad oggi sono sempre di più le aziende che durante gli orari di lavoro promuovono delle attività che portino i dipendenti a divertirsi e a rilassarsi, per staccare un pochino la spina dalle varie fatiche lavorative. Tra queste rientra il team building Yoga, un'attività pensata con lo scopo di incrementare il benessere fisico e mentale dei membri di un gruppo di lavoro, in modo tale da renderli anche più produttivi ed efficienti.



Consigli per organizzare una sessione di Yoga per i propri clienti



L'obiettivo principale di una sessione di Yoga, come già anticipato in precedenza, dev'essere quello di allentare lo stress fisico e psicologico dei propri dipendenti, così da rafforzare il più possibile l'aggregazione e l'equilibrio del gruppo. Questi tipi di sessioni possono essere organizzate sia fisicamente che virtualmente, senza ombra di dubbio è necessario il supporto di un coach specializzato che sia in grado di condurre i membri del gruppo di lavoro in un viaggio spirituale che tonifichi sia il corpo che la mente. In questo senso, scegliere un'azienda come Phoenix import ingrosso, specializzata nella vendita all’ingrosso di prodotti per lo Yoga potrebbe essere una validissima soluzione, proprio per rendere la sessione anche una sessione di alto livello e di grande qualità. Oltre a promuovere questa iniziativa sia all'interno che all'esterno dell'azienda, quest'ultima, per comprendere al meglio le esigenze dei propri collaboratori, farebbe bene a programmare una survey interna. Dopodiché, oltre a proporre delle fasce orarie, bisognerebbe stabilire anche la durata della lezione, che per via dei tempi aziendali, il più delle volte molto stretti, potrebbe essere di quindici o di trenta minuti.



Quali sono i benefici dello Yoga come esercizio di team building



Tra i vantaggi principali per quanto concerne lo Yoga come esercizio di team building rientra senza ombra di dubbio la riduzione dello stress, al quale molto spesso segue il cattivo umore. Il malumore anche di un solo membro del gruppo può minare la serenità e influenzare tutti gli altri membri. Considerando che dal vivo alcune posizioni proposte dal coach possono essere svolte solo ed esclusivamente in coppia, un altro dei benefici dello Yoga è quello di costruire e rafforzare la fiducia, essenziale per la riuscita di determinati esercizi. Infine, questo tipo di attività tende a favorire anche il lavoro insieme, proprio per quello che abbiamo appena detto. Non essendoci solo posizioni individuali, il coach potrebbe proporre una sfida a squadre, il che svilupperebbe ancora di più la collaborazione tra membri di uno stesso team.