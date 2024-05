Pianezza sfida il futuro: il video dei commercianti pianezzesi al Salone del Libro di Torino

Il video, con una durata di soli 10 minuti, rappresenta un'opera densa di creatività e dedizione, coinvolgendo oltre 40 commercianti di Pianezza. Attraverso immagini suggestive e narrazioni avvincenti, il video presenta in modo autentico e coinvolgente i servizi e i prodotti offerti dal territorio, offrendo uno sguardo autentico sulla vita quotidiana di questa comunità.





L'importanza di iniziative come questa risiede nella loro capacità di promuovere l'identità e l'autenticità di un territorio. Troppo spesso, le realtà locali rischiano di essere sopraffatte dalla globalizzazione e dall'omologazione, perdendo così la propria unicità e il proprio valore distintivo. Grazie a progetti come quello promosso da ADI e dal Comune di Pianezza, si ha l'opportunità di mettere in luce le peculiarità di un luogo, valorizzando le sue risorse e stimolando lo sviluppo economico e sociale della comunità locale.





Ecco l'elenco dei commercianti di Pianezza che hanno partecipato:





L'ARTE DEL PANE LINEA VERDE TRATTORIA ALDENTE TORTERIA BELLINI RICOMINCIO DA TRE LA ZUCCA MATTA META 21 - ITALIAN PUB CAFFETTERIA CAPRICCIO L'ISOLA DELL'INFORMAZIONE FRUIT COMPANY LE FOLLIE DI KATIA AGRIBISCOTTO ARVIMO GIOIELLI LA CHIANTINA FUMAPAREI CENTRO DEL COLORE LA MAISON DE VALÉRIE STUDIO VETRINISTICO D'IMMAGINE - INTERIOR DESIGN LA TUA CASA - IMMOBILIARE VERONESE ORTOFRUTTA ACCONCIATURE ADELIA ASTEMY - NEW CONCEPT BAR LA CIALDA MATTA BAR TABACCHI VITTORIO VENETO BRITILLA & SCINTILLA PARTY EVENT L'ARTE DELLA DANZA LEVANTI'S KARATE ACCADEMY L'OSTERIA DEL MUSICANTE ISTITUTO OTTICO PIANEZZA PASTICCERIA CORDERO SIAMO FRITTI BY RIGATONI IMMOBILIARE DANESE IMMOBILIARE PIANEZZA CENTRO ASSOCIAZIONE DOMIA CENTRO OLISTICO KHELYON BELLI CAPELLI - HAIR FASHION CI GIOCO - STORE & PLAY L'ARCOBALENO SAVINI CAFE BAR CASSAGNA - TABACCHI IL TOCCO DI MIDA LAVASECCO LISA CENTRO DANZA ELITE



Ma l'importanza della comunicazione video va ben oltre la semplice promozione turistica. Grazie alla sua capacità di coinvolgere emotivamente il pubblico, il video diventa uno strumento potente anche per attrarre clienti e sostenere l'attività commerciale locale. Presentando in modo accattivante i prodotti e i servizi offerti dai commercianti di Pianezza, il video crea un legame diretto con il pubblico, incoraggiando l'interazione e stimolando l'acquisto.



In un mondo sempre più dominato dalla concorrenza globale, è essenziale valorizzare le specificità e le tradizioni delle comunità locali. Progetti come quello promosso da ADI e dal Comune di Pianezza dimostrano che la collaborazione tra enti pubblici e privati può portare a risultati straordinari, contribuendo a preservare e promuovere il patrimonio culturale e commerciale delle nostre città e dei nostri territori. Ma l'importanza della comunicazione video va ben oltre la semplice promozione turistica. Grazie alla sua capacità di coinvolgere emotivamente il pubblico, il video diventa uno strumento potente anche per attrarre clienti e sostenere l'attività commerciale locale. Presentando in modo accattivante i prodotti e i servizi offerti dai commercianti di Pianezza, il video crea un legame diretto con il pubblico, incoraggiando l'interazione e stimolando l'acquisto.In un mondo sempre più dominato dalla concorrenza globale, è essenziale valorizzare le specificità e le tradizioni delle comunità locali. Progetti come quello promosso da ADI e dal Comune di Pianezza dimostrano che la collaborazione tra enti pubblici e privati può portare a risultati straordinari, contribuendo a preservare e promuovere il patrimonio culturale e commerciale delle nostre città e dei nostri territori.

Nell'epoca digitale in cui ci troviamo, la comunicazione visiva assume un ruolo fondamentale nella promozione dei territori, dei servizi e dei prodotti locali. In questo contesto, l'iniziativa promossa da ADI - Agenzia Digitale Italiana , con il supporto del Comune di Pianezza e in collaborazione con l'Unione Commercianti di Pianezza, rappresenta un esempio eccellente di come il potenziale dei video possa essere impiegato per mettere in luce le peculiarità del territorio e coinvolgere sia i turisti che i residenti.Particolarmente significativo è l'opportunità che il video sarà presentato alla XXXVI edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino. Questo evento, di portata internazionale, offre un'occasione unica per mostrare le bellezze e le potenzialità del territorio di Pianezza a un vasto pubblico nazionale e internazionale. Attraverso il linguaggio universale del video, sarà possibile trasmettere emozioni e sensazioni che superano i confini geografici, suscitando interesse e curiosità verso questa affascinante realtà.