INVISIBILITA': STORIA E SCIENZA DEL NON ESSERE VISTI

Si può scomparire del tutto, come in un film di fantascienza? Per rispondere a questa domanda dobbiamo partire dal principio, riflettendo innanzitutto sul significato di, poi bisogna ripercorrere la "", esattamente come fanel libro "", pubblicato daeditore nel mese di febbraio 2024.

La questione della visibilità / invisibilità è collegata con l'interazione della luce (che è un'onda elettromagnetica) con la materia, e tanti scienziati si sono susseguiti in questo campo di ricerca. Ad esempio William Herschel, Thomas Young, Christian Oersted, Michael Faraday, James Clerk Maxwell: ciascuno - in un certo senso - ha trovato una parte della soluzione e ha passato il problema al suo "successore". Perché è così che funziona la Scienza e in particolare l'Ottica, che fa parte della Fisica.

Ma in questo libro i risultati progressivi dell'Ottica vengono raccontati in modo semplice (per non addetti ai lavori), e non è certo come stare a scuola, anche perché con la scienza viene trattata anche l'evoluzione della fantascienza, in particolare come l'invisibilità è stata affrontata dal cinema.

Inoltre viene ribadito che è sempre l'immaginazione a far da motore alla scienza (e non solo alla letteratura). Concludo con questo consiglio: se avete finito l'ennesimo romanzo, cominciate "Invisibilità", perché sarà un viaggio leggero nella storia della Fisica. Se invece di Fisica ne sapete già abbastanza, troverete comunque di sicuro interesse le ultime 50 pagine del libro, dove vengono raccontati i progressi più recenti dell'Ottica (naturalmente sull'invisibilità).

Invisibilità - Storia e scienza del non essere visti

scritto da Gregory J. Gbur

e pubblicato da Apogeo nel 2024





Walter Caputo

Divulgatore scientifico dal 2008