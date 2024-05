Migliori app per dividere costi per un viaggio di gruppo

Ci siamo presi la libertà di esaminare alcuni di questi aiutanti digitali per dividere i soldi in modo che tu non debba farlo. Dai un'occhiata alle opzioni qui sotto e scegli l'app che funzionerà MEGLIO per la tua prossima vacanza di gruppo perché, diciamocelo, nessuno vuole litigare su chi deve a chi alla fine di un viaggio stupendo.



Chiaramente più si risparmia durante il viaggio e meglio è e per questa ragione, prima di vedere insieme quali siano le migliori app, ti consigliamo anche di dare un’occhiata alla pagina dedicata agli Chiaramente più si risparmia durante il viaggio e meglio è e per questa ragione, prima di vedere insieme quali siano le migliori app, ti consigliamo anche di dare un’occhiata alla pagina dedicata agli sconti e alle offerte di viaggio di Travellairs.it, dove avrai modo di trovare una serie di coupon e promozioni che ti saranno molto utili in fase di prenotazione di hotel, voli, guide turistiche, auto a noleggio e non solo.

Splitwise

La prima app per dividere i costi per un viaggio di gruppo è La prima app per dividere i costi per un viaggio di gruppo è Splitwise , probabilmente la più nota di questa lista. È un'app gratuita disponibile sia su iPhone che su Android (e anche sul Web) e si adatta alla maggior parte delle situazioni di suddivisione dei costi.



Che si tratti di un viaggio Uber o di una cena di gruppo, puoi creare, nominare e invitare persone nel tuo gruppo in modo che il costo sia adeguatamente suddiviso tra ciascun viaggiatore.



Ogni persona nel gruppo può quindi aggiungere manualmente i costi condivisi del viaggio in modo che tutte le spese siano organizzati in un unico posto. Tutti, poi, possano vedere l'importo dovuto.



La cosa bella di questa app è che tiene traccia del saldo di tutti durante il viaggio e quindi divide equamente i saldi rimanenti in modo più efficiente. È praticamente un plug-and-play.



Anche se non puoi pagare tramite l'app in un Paese, è abbastanza semplice effettuare un bonifico elettronico o dare contanti a chi sei debitore e quindi registrarlo nell'app. Per coloro che sono amanti di Excel, c'è anche un'opzione per esportare tutte le spese in un file CSV.



È nostra convinzione che questa app potrebbe essere la soluzione perfetta per trattare con la ragazza che hai appena conosciuto a una festa di addio al nubilato e che ti deve ancora 100 euro a settimana dopo il viaggio.



Splitwise invierà notifiche di promemoria a quella persona per te finché non invierà il pagamento e lo registrerà nell'app. In questo modo, non dovrai sentirti come quel tipo che cerca di riavere indietro i suoi 100 euro, per poi doversi scambiare sguardi imbarazzati quando vi vedete al matrimonio.



Controlla il loro sito web per ulteriori informazioni sulle differenze tra la versione gratuita e quella pro dell'app.



Splitwise invieràa quella persona per te finché non invierà il pagamento e lo registrerà nell'app. In questo modo, non dovrai sentirti come quel tipo che cerca di riavere indietro i suoi 100 euro, per poi doversi scambiare sguardi imbarazzati quando vi vedete al matrimonio.Controlla il loro sito web per ulteriori informazioni sulle differenze tra la versione gratuita e quella pro dell'app. Settle Up

Un'altra ottima app per dividere le spese durante il viaggio è Settle Up. Questa app ti consente di dividere equamente i pagamenti o dividere gli importi nel modo che preferisci. Quindi lo condivide con i membri del tuo gruppo utilizzando e-mail, WhatsApp o altre app di messaggistica. È perfetto per quel viaggio sull'isola greca di cui abbiamo parlato perché può anche calcolare il tasso di cambio della valuta locale. La versione gratuita è disponibile per iPhone e Android e, se esegui l'aggiornamento alla versione a pagamento (€ 1,39 al mese), ti consente di archiviare istantanee delle ricevute e personalizzare il colore del tuo gruppo, perfetto per coloro che sono VERAMENTE impegnati in un tema. Controlla il sito web per ulteriori informazioni e link per scaricare l'app.

Splid

Altra app è Splid, ottima per chi fa il giro del mondo poiché supporta più di 150 valute. Anche se si può ridere del loro slogan "App divise, non amicizie", non è una novità che il denaro possa mettere a dura prova qualsiasi relazione. Come le altre app citate, anche Splid ti permette di aggiungere tutte le spese di viaggio e poi dividerle tra ogni persona del tuo gruppo. È possibile aggiungere più beneficiari a ciascuna spesa, rendendo ancora più semplice tenere traccia delle spese. Ad esempio, se due persone coprono il costo della cena e delle bevande una sera, ma cinque persone devono contribuire al conto, non è necessario perdere tempo a fare calcoli. Se hai bisogno di un registro offline delle spese, Splid include anche una funzione in cui puoi scaricare un file PDF o Excel con tutte le spesa. La parte poco interessante? La versione gratuita dell'app può essere utilizzata solo da un gruppo. Scarica l'app tramite il sito Web o tramite l'app store del tuo telefono.

Billr Me

Billr Me è un'altra app mirata a dividere le spese quando si mangia fuori. È ben progettata e ti consente di dividere il conto con un massimo di 16 persone. Billr Me calcola le tue spese e la mancia per te e puoi inviare una copia della fattura ai membri del gruppo tramite SMS o e-mail. Billr Me è attualmente disponibile per iPhone a 99 centesimi.

TravelSpend

Con TravelSpend puoi registrare facilmente ogni spesa mentre procedi e visualizzare i totali per l'intero gruppo o per persona. La funzione di suddivisione automatica dei costi gestisce i complicati calcoli di dividere tutto equamente, quindi non devi farlo tu. TravelSpend è gratuita e disponibile sia per iPhone che per Android.



Foto: Pexels

Che tu sia in viaggio per Roma o stai pianificando una vacanza su un'isola greca, condividere econ i tuoi compagni di viaggio a volte può essere un po' stressante. Fortunatamente, ci sono alcuneche possono aiutarti a garantire un viaggio senza stress.