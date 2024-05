Pianezza capitale della robotica educativa con le Scuole dell'Arca

di Claudio Pasqua

Le Scuole dell’Arca, in particolare la primaria Comissetti e la secondaria di primo grado Gualandi, si stanno preparando per l’evento conclusivo che si terrà sabato 18 maggio 2024









Sabato 18 maggio, le Scuole dell’Arca di Pianezza, tra cui la Primaria Comissetti e la Secondaria di 1° grado Gualandi, ospiteranno l’evento finale del percorso di robotica educativa. Questo evento coinvolgerà gli studenti di 4° e 5° della scuola primaria e alcuni studenti della scuola media. L’evento, patrocinato dal Comune di Pianezza, è promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e fa parte del programma annuale di valorizzazione delle eccellenze STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics). A livello internazionale, è organizzato dalla FIRST LEGO League® e in Italia dalla Fondazione Museo Civico di Rovereto insieme ai suoi partner regionali, tra cui le Scuole dell’Arca. Il concorso, rivolto a squadre di studenti di tutto il mondo, mira a promuovere l’apprendimento delle STEM in modo coinvolgente e innovativo attraverso la progettazione, costruzione e programmazione di robot con i kit LEGO® per la robotica educativa. Il tema del concorso 2024 è “MASTERPIECE: soluzioni innovative per creare e comunicare le arti”. Il percorso ha coinvolto due categorie di studenti: Explore (bambini e bambine nati tra il 2013 e il 2017) e Challenge (nati tra il 2006 e il 2014).

La Presentazione allo stand del Comune di Pianezza al Salone Internazionale del Libro delle scuole dell’Arca che quest’anno partecipano alla competizione mondiale indetta da First Lego League il cui titolo per quest’anno è: «Masterpiece! La tecnologia al servizio delle arti»





GLI EVENTI

Le classi 4° e 5° della scuola primaria hanno partecipato interamente con 9 squadre nella categoria Explore. Durante l'anno scolastico, i bambini hanno costruito e animato un modellino LEGO® e realizzato un poster per presentare i risultati raggiunti. Alcuni studenti della scuola Gualandi, nella categoria Challenge, sono stati selezionati per un corso pomeridiano di robotica. Le squadre si sono sfidate su un campo di gara standardizzato a livello mondiale, costruendo e programmando robot LEGO® autonomi per eseguire le missioni previste dal regolamento. Il percorso culminerà sabato 18 maggio presso le Scuole dell’Arca, in Viale San Pancrazio 65 a Pianezza, dove tutte le squadre presenteranno i loro lavori a una giuria di esperti. Il programma prevede la partecipazione delle squadre Explore e Challenge delle scuole Primaria Comissetti e Secondaria Gualandi, oltre a quelle provenienti da altre scuole del nord Italia. Nel pomeriggio, le squadre Explore, interne ed esterne, illustreranno i lavori svolti durante l’anno alla giuria e ai presenti. Le squadre Challenge dimostreranno le capacità dei loro robot progettati e costruiti durante l’anno. Tutti i partecipanti potranno anche prendere parte a laboratori tematici e attività ludiche.

