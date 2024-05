La guida definitiva alla cottura con la padella piastra in ghisa

Spesso tendiamo a comprare una serie di padelle e pentole di vari materiali, forme e dimensioni: ma altrettanto spesso avremmo bisogno di una singola padella, in grado però di essere usata per diversi tipi di cottura. Proprio come una padella piastra in ghisa: perché possiamo considerare questo tipo di padella come un “jolly” per la nostra cucina, dato che è di utilizzo versatile e ci permette di cucinare dei piatti veramente unici e saporiti.

Senza dimenticare che una padella piastra in ghisa, se utilizzata nel modo corretto, può durare davvero a lungo rispetto a padelle costruite con materiali diversi: quindi un investimento a lungo termine, per una cucina pratica e buona. Ecco quindi una guida pratica all’utilizzo in cucina della padella piastra in ghisa, in cui andrai a scoprire:

- L’utilità della padella piastra in ghisa - le caratteristiche che fanno di questo utensile che lo rendono indispensabile in ogni cucina;

- fare e non fare - quali alimenti sono perfetti da cucinare con questo tipo di padelle e quali invece è meglio evitare;

- il calore - cioè imparare come controllare il calore per ottenere una cottura perfetta ogni volta che si utilizza una padella piastra in ghisa;

- la pulizia - le buone pratiche di pulizia e manutenzione per mantenere sempre efficienti questo tipo di padelle.

Perché in ogni cucina serve una padella piastra in ghisa

Pensa alla comodità di avere a disposizione una padella che puoi utilizzare su qualsiasi tipo di piano cottura, anche quelli più moderni a induzione. E che ti permette di rosolare, friggere e stufare. E che puoi anche utilizzare per la cottura in forno. Tutto questo, e non solo, è una padella piastra in ghisa.

Scegliendo una padella piastra in ghisa per la tua cucina puoi sfruttare la sua versatilità anche per risolvere eventuali problemi di spazio. Infatti non ti servirà più avere una padella diversa per ogni diverso utilizzo (come una padella per friggere e una per stufare, per esempio), ma dovrai solo scegliere il modello di padella piastra in ghisa della forma e della dimensione che ti è più utile. Ovviamente potrai sceglierne anche diverse, in modo da poter cucinare per più commensali senza dover mettere sui fornelli troppi tegami e padelle. Una soluzione ottimale, anche perché la padella piastra in ghisa permette di cucinare con un quantitativo minimo di grassi, pur mantenendo intatti i sapori e i profumi degli alimenti.

Cosa cucinare e cosa non cucinare con una padella piastra in ghisa

Una padella piastra in ghisa è uno strumento di cucina particolarmente versatile: ma questo non vuol dire che è adatta per cucinare tutti i tipi di cibo. Dai un'occhiata anche a questa loro categoria per offerte interessanti.

Tra i cibi che sono perfetti per essere cucinati nella padella piastra in ghisa ci sono sicuramente diversi tagli di carne, comprese le bistecche con osso. Anche i tranci di pesci, come salmone o pesce spada, si adattano benissimo a questo tipo di cottura. Inoltre questo tipo di padella è perfetta anche per arrostire le verdure e renderle croccanti.

Invece è meglio evitare di cucinare nella padella piastra in ghisa alimenti tendenzialmente appiccicosi, come le uova strapazzate, perché si appiccicano alla padella e rendono molto difficoltose le operazioni di pulizia. Da evitare anche i pesci troppo delicati, come le sogliole, perché le alte temperature raggiunte dalla ghisa rischiano di farli sfaldare durante la cottura. Infine, niente alimenti con un’acidità eccessiva, come pomodoro, limone e aceto, perché tendono a reagire con la ghisa e ad assumere un sapore poco gradevole.

E soprattutto dobbiamo ricordare di fare riscaldare la padella piastra in ghisa prima di partire con la cottura degli alimenti: in caso contrario il rischio è che restino attaccati alla padella durante la cottura.

Padroneggiare il controllo del calore per ottenere ogni volta una cottura perfetta

Tra i vantaggi di una padella piastra in ghisa c’è sicuramente il fatto che la piastra è in grado di raggiungere alte temperature e che la distribuzione del calore è uniforme su tutta la superficie. Questo evita di trovare alimenti bruciati in un punto e crudi in un altro. Per ottenere sempre il miglior risultato di cottura è però importante ricordarsi di preriscaldare sempre la padella piastra in ghisa prima di cuocere qualsiasi alimento.

Vale la pena di attendere qualche minuto, in modo che tutta la superficie di cottura sia ben calda, prima di partire con la cottura: rispettando sempre i tempi, che sono diversi per i diversi alimenti. Vedi questo blog per ulteriori informazioni sull'argomento.

Pulizia e manutenzione per conservare la tua padella piastra in ghisa

Per quel che riguarda la pulizia della padella piastra in ghisa è importante attendere sempre che la superficie sia fredda prima di metterla al contatto con l’acqua. Alcune padelle possono essere lavate in lavastoviglie, per altre è consigliato il lavaggio a mano. Inoltre ricorda di riporre la tua padella piastra in ghisa al chiuso quando è completamente asciutta, per evitare che si formi umidità che danneggi il metallo.