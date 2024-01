Profumi da donna Amouage: ecco i migliori da provare

Osservando il panorama contemporaneo della profumeria e, in generale, della cura della persona, si assiste ad un cambiamento notevole delle esigenze delle persone: divenute sempre più specifiche nel tentativo di cercare le soluzioni più eclettiche con cui avvalorare il proprio benessere. In questo frangente, uno dei settori che hanno guadagnato una risonanza maggiore rispetto al passato è proprio quello della profumeria di nicchia: una branca della ricerca delle essenze che si distingue per la sua dedizione all’arte dell’odore, alla creatività e all’artigianato. Sono diverse, infatti, le differenze tra la profumeria di nicchia e la sua controparte commerciale destinata ad un pubblico di massa.

La forma di arte profumiera oggetto di questo approfondimento, infatti, si caratterizza per le esperienze sensoriali sofisticate e raffinate che è in grado di offrire grazie ai gioielli profumati destinati alla pletora di appassionati. Quando si parla di profumeria di nicchia, si fa riferimento ad un panorama dalle radici storiche profonde, visto che – oltre agli esperimenti dei grandi artisti dei secoli scorsi – i marchi di profumeria storica hanno iniziato ad affermarsi a partire dal XX Secolo. Questa forma di creazione di profumi, dunque, è emersa come risposta alle produzioni di massa.

I profumi mainstream, infatti, nascono con lo scopo di offrire prodotti con cui poter soddisfare le necessità del maggior numero di clienti. La profumeria di nicchia, invece, è più selettiva per definizione, con gli artigiani dediti alla ricerca di fragranze uniche e fuori dagli schemi convenzionali.

Tra i marchi di profumeria di nicchia maggiormente apprezzati, oggi, spicca sicuramente Amouage: marchio fondato nel 1983 a Oman. Amouage offre fragranze in grado di richiamare l’Oriente, accompagnando chi le utilizza attraverso un viaggio olfattivo unico. Profumi come Amouage interlude woman si affermano come dei veri e propri best seller nell’ambito, anche se il brand presenta numerosi gioielli sensoriali sia da donna che da uomo. Di seguito, scopriremo alcuni dei migliori profumi da donna Amouage attualmente sul mercato.

I migliori profumi da donna Amouage attualmente sul mercato: consigli per gli acquisti e spunti più interessanti

Tra i profumi maggiormente apprezzati proposti dal brand attualmente, spicca sicuramente Sunshine Woman. La fragranza nasce sotto la guida di Chong, direttore creativo di Amouage. Questo profumo si rivela frizzante e solare, grazie alle note floreali con le quali paga omaggio alla primavera. In Sunshine troviamo note di mandorla, liquore di ribes e davana che anticipano una scia di osmanto, vaniglia e magnolia. La coda è intensa, grazie alla magica base di ginepro, patchouli, papiro e tabacco.

Altra fragranza raccomandata alle donne con una personalità vivace ed un’attitudine moderna è Blossom Love, in grado di sfidare le convenzioni e avvolgere di romanticismo ad ogni respiro. Il fiore di ciliegio offre note dolci e delicate, legandosi al liquore di rosa per formare un tono sensuale e sontuoso. Non manca un accento di amaretto, fava tonka e vaniglia, uniti al sandalo e il cashmeran.

Fate è una fragranza fiorita, intensa e corposa, in cui spiccano il bergamotto e la cannella, insieme al peperoncino che ci si accorda nelle note di testa per creare una texture olfattiva inedita. Nel cuore, troviamo un bouquet floreale in cui emerge preponderante la rosa. Il fondo, invece, crea un meraviglioso contrasto, grazie ad incensi e cuoio.

Honour è un vero e proprio tripudio di fiori bianchi, nato ispirandosi all’opera di Puccini, Madame Butterfly. Verità, bellezza, drammi e sofferenze d’amore. Honour suscita questo e molto di più grazie al linguaggio dei fiori: gelsomino, tuberosa, gardenia, mughetto e garofano bianco. Honour rappresenta amore, fedeltà, onore e innocenza, in contrapposizione con un tradimento drammatico e inaspettato.