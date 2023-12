I migliori integratori da assumere in gravidanza

, in cui potrebbe essere necessario intervenire con

specifici integratori alimentari

, al fine di favorire un'ottimale assimilazione di tutti gli elementi essenziali richiesti sia dalla futura mamma che dal suo bambino.

La donna si trova ad affrontare un aumento del fabbisogno di sali minerali, vitamine, oligoelementi e proteine. Una corretta alimentazione costituisce sicuramente un valido punto di partenza, ma la crescente richiesta di sostanze da parte dell'organismo potrebbe rendere insufficiente tale approccio.





In queste circostanze, l'assunzione di integratori riveste un'importanza cruciale per favorire lo sviluppo degli organi e dei tessuti del bambino, oltre che per contribuire al mantenimento della salute della futura mamma.

Indispensabile in questo contesto è il supporto del medico, il quale sarà in grado di prescrivere un regime alimentare adeguato, garantendo il corretto apporto di frutta, verdure, proteine, carboidrati e grassi. Inoltre, il medico sarà competente nella scelta del miglior integratore in base alle specifiche esigenze della madre.

L'opinione professionale di uno specialista risulta fondamentale, specialmente in caso di comparsa di patologie come il diabete gestazionale o l'ipertensione. La tutela della salute non deve mai essere trascurata, soprattutto durante il delicato periodo della gravidanza.





Integratori per la gravidanza





Durante il periodo di gestazione, per la donna è cruciale assumere alcuni principi attivi. Vediamoli tutti nel dettaglio:

Acido folico: si tratta di una vitamina appartenente al complesso B, conosciuta anche come folacina o vitamina B9. Viene consigliata per prevenire alcuni difetti congeniti del feto del tubo neurale, come la spina bifida, una malformazione che può colpire il bambino. La sua assunzione favorisce anche la fertilità e aumenta le possibilità di rimanere incinta, risultando utile anche in caso di ricerca di gravidanza. Questa vitamina è presente principalmente nelle verdure a foglia verde, ma in quantità insufficienti per garantire una copertura ottimale alla donna incinta.

Ferro: la carenza di ferro è la deficienza minerale più diffusa, soprattutto tra le donne in età fertile. Durante la gestazione, può causare anemia sia nella madre che nel bambino, con potenziali rischi di parto prematuro o basso peso alla nascita. Si tratta di un minerale essenziale per l'organismo, contribuendo alla normale funzione cognitiva, al metabolismo energetico, al trasporto dell'ossigeno nell'organismo, alla formazione dei globuli rossi e dell'emoglobina, alla funzione immunitaria e alla riduzione di stanchezza e affaticamento. Si trova principalmente nella carne, nei legumi e nelle verdure a foglia verde (anche se con un assorbimento minore) e può essere migliorato con l'assunzione di vitamina C.

Calcio e Vitamina D: essenziali per lo sviluppo delle ossa e dello scheletro. È raccomandato integrarli in particolare se la futura mamma segue un'alimentazione vegetariana, soffre di allergie o intolleranze al lattosio o ha una limitata esposizione al sole.

Vitamina B12: una vitamina fondamentale per lo sviluppo neurologico del feto, ma la sua presenza tende a diminuire durante la gravidanza. L'integrazione è fondamentale, specialmente per le mamme vegetariane o vegane.

Iodio: essenziale per la sintesi degli ormoni tiroidei; un adeguato apporto di iodio contribuisce alla normale funzione cognitiva del bambino. Si trova soprattutto nel pesce e nelle alghe, ma la sua integrazione è consigliata, soprattutto sotto la consulenza dell'endocrinologo.

Vitamina A: anche conosciuta come retinolo, è una sostanza benefica per gli occhi e per la formazione di un efficace sistema immunitario. Può essere assunta tramite il consumo di uova, fegato, latticini e frutta e verdura di colore giallo.

Vitamina E: un potente antiossidante che contribuisce a prevenire i danni cellulari causati dai radicali liberi. È presente in abbondanza nell'olio extravergine di oliva: un apporto normale a crudo è sufficiente. Durante la gravidanza, aiuta a prevenire la gestosi, una complicazione pericolosa;

DHA: un acido grasso polinsaturo della serie Omega-3, che contribuisce al mantenimento della normale funzione cerebrale, visiva e cardiovascolare. Durante la gravidanza e l'allattamento, la sua integrazione è essenziale per favorire lo sviluppo del sistema nervoso del bambino.





Quando assumere gli integratori in gravidanza





Fin dalla fase precedente alla gravidanza, è consigliato principalmente adottare un'alimentazione corretta, bilanciata e diversificata. Tuttavia, questa potrebbe risultare insufficiente in situazioni particolari come regimi alimentari specifici (ad esempio, dieta vegetariana o vegana) o in presenza di disturbi dell'assorbimento intestinale, gravidanze multiple, sottopeso, sovrappeso e forti abitudini tabagiche.

In tali circostanze, è essenziale seguire le indicazioni del medico su come integrare con complessi multivitaminici adatti alla gravidanza. Si raccomanda l'assunzione di un integratore appositamente formulato per le donne in gravidanza, che fornisca una quantità adeguata di sostanze nutritive. È inoltre possibile iniziare l'integrazione già in fase di progettazione della gravidanza, specialmente se nella storia clinica della futura mamma sono presenti carenze o sintomi preesistenti.

Il periodo successivo al parto è spesso sottovalutato, ma è una fase che può beneficiare dall'assunzione di integratori per agevolare la ripresa dell'organismo. La perdita di ferro durante la gravidanza potrebbe portare a un'eventuale anemia post-partum, con impatti sulle capacità fisiche e cognitive, sull'instabilità emotiva e sulla depressione.

Una supplementazione adeguata può ridurre i sintomi, migliorando la qualità della vita. Inoltre, è importante cercare consiglio dal medico per una consulenza personalizzata, mirata a massimizzare il benessere e la salute sia della mamma che del bambino.





Integratore specifico per la gravidanza





L’integratore alimentare Embryocare è un multi-vitaminico specifico per la gravidanza, che protegge l’embrione già dalle prime fasi dello sviluppo e sostiene la futura mamma durante tutta la gravidanza, donando alla gestazione maggiore supporto di vitamine, sali minerali e alimenti fondamentali per le 40 settimane di gestazione.

L’integratore Embryocare favorisce il corretto sviluppo del sistema nervoso centrale grazie alla Vitamina B12 e alla Vitamina B6 il cui fabbisogno aumenta durante la gravidanza. Aiuta a prevenire difetti del tubo neurale del feto grazie all’azione del 5 Metil-tetraidofolato, che va ad aumentare la biodisponibilità dei folati per la gestante.





I processi di divisione cellulare alla base della crescita sono supportati dallo Zinco, tanto importante per la mamma quanto per il feto, che sarà più protetto dagli agenti esterni. L’apporto della Vitamina D presente in nell’integratore Embryocare, essenziale per l’assorbimento del Calcio, contribuisce alla salute ossea e alla riduzione del rischio di preeclampsia.





Il Ferro favorisce la crescita del feto e della placenta. Il suo apporto diventa decisivo nel terzo mese di gravidanza quando il feto inizia ad accumularlo per poterlo utilizzare durante i suoi primi 6 mesi di vita. Infine, il Magnesio produce in gravidanza effetti molteplici e vari, tutti molto importanti, dalla regolazione delle contrazioni uterine alla riduzione del rischio di preeclampsia, parto prematuro e ipertensione gravidica.





Altri supporti alla gravidanza





Multicentrum Mamma Dha 30+ rappresenta un supplemento alimentare polivitaminico e polimineralico appositamente formulato per le donne in stato di gravidanza. Infatti, contiene tutte le vitamine e i minerali indispensabili per le donne in attesa.





Nestlè Materna DHA è l'integratore prenatal concepito per fornire vitamine e minerali essenziali per il metabolismo normale delle future mamme durante la gestazione e il periodo dell'allattamento.





Colours Of Life Acido Folico, a differenza di altri prodotti, non è un complesso multivitaminico e multiminerale. Le sue compresse sono interamente composte da Acido Folico puro al 97%. Il Follato presente rappresenta uno degli elementi chiave di tutti gli integratori, contribuendo alla crescita dei tessuti materni durante la gravidanza e al corretto sviluppo del feto.





Ferrocento Act è l'integratore che favorisce il mantenimento stabile dei livelli di ferro.