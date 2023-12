Per poter viaggiare nella migliore maniera possibile bisogna riflettere sull’organizzazione generale, sulla meta da selezionare e i motivi per cui andrebbe preferita rispetto ad altre opzioni, e infine si presenta la necessità di prenotare un volo e un alloggio. Ogni passaggio va pensato e realizzato scrupolosamente, senza lasciare nulla al caso, altrimenti si potrebbe incorrere in spiacevoli problematiche durante il pernottamento o ancor prima, nei casi più estremi. Oggigiorno ci si può avvalere del fidato aiuto della tecnologia e di particolari software digitali, i quali sono in grado di semplificare la maggior parte delle azioni abitudinarie degli individui. I portali in Internet si dedicano a ciascuna tipologia di richiesta avanzata dagli utenti, e perciò anche prenotare e organizzare un viaggio diventa un’esperienza personalizzata.





Nell'era del web è naturale che molte persone scelgano di bypassare le agenzie viaggi e provvedere autonomamente alla ricerca dei voli. Infatti, la presenza di numerosi siti che consentono di cercare e prenotare i voli (esistono anche quelli specializzati nel noleggio jet privato) rende la pianificazione di viaggi di lavoro e delle vacanze accessibile a chiunque sia in possesso di una connessione Internet e un dispositivo digitale. Tuttavia, ci sono alcune piattaforme meno curate di altre, mentre può capitare di incontrare dei portali poco affidabili e mal gestiti. Dunque, per aggirare qualunque tipo di problema, è bene informarsi a riguardo: ecco quali sono i migliori siti per prenotare voli online.





Skyscanner



Skyscanner è uno dei siti web più rinomati in Internet per ciò che concerne la prenotazione online dei voli. Si tratta di una piattaforma in grado di consentire agli utenti di confrontare le molteplici tariffe delle compagnie aeree, effettuando una sola ricerca in cui inserire la meta, l’aeroporto di partenza e le date. L’interfaccia è molto intuitiva, e offre una certa flessibilità nella ricerca delle date, così da permettere ai richiedenti di individuare la tariffa e i giorni maggiormente convenienti. Skyscanner è anche declinato sotto forma di applicazione mobile, e dato che è da considerare un’app “user-friendly”, la prenotazione di un determinato volo può avvenire in pochi e semplici clic.





Google Flights





Uno degli strumenti forniti da Google per quanto riguarda la possibilità di prenotare online un volo, si chiama proprio Google Flights. Quest’ultimo sfrutta la potenza dell’algoritmo del noto motore di ricerca per selezionare le migliori offerte relative alla meta desiderata. Avendo dalla sua un'interfaccia davvero stimolante, permettendo agli utenti di visualizzare le molteplici opzioni a loro disposizione, monitorando autonomamente le differenze di prezzo. Google Flights suggerisce ai richiedenti l’offerta maggiormente conveniente, ma mette a disposizione anche una pratica e comoda funzione denominata “Esplora destinazioni”, utile per coloro che non hanno ancora deciso dove viaggiare.





Expedia





Uno dei migliori siti per prenotare in maniera completa è Expedia, piattaforma che permette non solo di bloccare un volo, ma anche di inserire un alloggio in combinazione. Come se non bastasse, in aggiunta vengono segnalate delle agenzie per noleggiare un veicolo o addirittura vengono addizionati gli elementi fino a creare un pacchetto vacanze conveniente. Expedia, da questo punto di vista, è uno dei siti più completi in assoluto, perché consente agli utenti di usufruire di promozioni e sconti cumulabili. Per pianificare al meglio il proprio viaggio, avvalendosi della navigazione su di un solo sito, Expedia è una soluzione efficace.





Kayak





Un sito comparativo dove mettere a confronto i prezzi dei voli, degli alberghi e del noleggio di un veicolo, è Kayak, motore di ricerca da inserire in questa top. Una delle sue principali funzioni è data dalla “Predizione dei prezzi”, la quale fornisce agli utenti dei consigli utili sulla prenotazione, basandosi sulle scelte effettuate dai clienti in passato.





Momondo





Momondo è un sito dedicato perlopiù a chi vuole viaggiare verso luoghi esotici e a prezzi convenienti. Infatti, tramite un’interfaccia allegra e intuitiva, è possibile cercare e prenotare un volo informandosi al meglio sui dettagli ad esso relativi.