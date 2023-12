Il colore Pantone 2024 non è il Papaya

Non sarà dunque il colore Papaya, ma il pesca (Peach Fuzz) una delle tonalità principali nelle tendenze del 2024. Grazie alla sua versatilità, è ideale per creare ambientazioni moderne ed eleganti. Interiorissimi, grazie al suo team di docenti specializzati sul colore e le tendenze dell'arredamento e dello stile abitativo, ha identificato questa tonalità ispirata al frutto pesca come una delle protagoniste per l'anno 2024, promettendo di aggiungere classe e vivacità agli ambienti.





Colore Pantone dell'anno 2024





Come Usare il Colore Pantone dell'anno 2024 nell'arredamento







Per celebrare il "Color of the Year 2024" di Pantone, diverse collaborazioni con marchi di arredo sono in corso. Ruggable, specializzato in tappeti, ha lanciato una collezione limitata ispirata al colore, comprendente tappeti per interni, uno zerbino e un tappetino per il bagno. Pantone ha anche collaborato con Spoonflower, un marchio di tappezzerie e tessuti, per creare tre carte da parati artistiche, disponibili su Spoonflower in print-on-demand, con disegni floreali nelle sfumature di rosa e pesca, per un'atmosfera domestica accogliente e delicata. Il "Peach Fuzz" nell'arredamento si presta a creare spazi calorosi e luminosi. Può essere il colore principale o un accento decorativo. Utilizzato con delicatezza, si adatta a tessuti come cuscini e tende. Per un impatto più forte, è ideale per pareti o mobili di grandi dimensioni. Il risultato è un'atmosfera accogliente che invita al relax, ideale sia per spazi personali che per accogliere ospiti.

Pantone ha collaborato con Spoonflower, specialista in tappezzerie e tessuti, per creare tre carte da parati esclusive. Disponibili su Spoonflower tramite print-on-demand, queste carte da parati presentano motivi floreali in tonalità di rosa e pesca, perfette per creare un'atmosfera accogliente e sofisticata negli ambienti domestici.

Come nasce il colore dell'anno Pantone

La tradizione del "Color of the Year" di Pantone iniziò nel 1999, con l'obiettivo di influenzare le tendenze nel design e nella moda. Ogni anno, il Pantone Color Institute sceglie un colore che riflette l'attualità e le tendenze culturali. Il primo colore selezionato fu il Cerulean nel 2000, simbolo di speranza e serenità per il nuovo millennio. Da allora, l'annuncio del Color of the Year è diventato un evento significativo nell'industria del design, influenzando stilisti, interior designer e altre industrie creative.











Per maggiori dettagli, puoi consultare il sito ufficiale di Pantone: Pantone Color of the Year 2024 ​.

La scelta del colore Pantone dell'Anno è basata su un'analisi approfondita delle tendenze globali in diversi settori come moda, design, arte, tecnologia e cultura popolare. Il colore viene selezionato per rispecchiare lo spirito dei tempi e influenzare l'industria del design. Quindi, il colore "Peach Fuzz" per il 2024 è stato scelto per le sue qualità specifiche che rispondono a queste tendenze e necessità, non essendo Papaya il colore che rifletteva al meglio questi aspetti per il 2024. La scelta del colore Peach Fuzz, un equilibrio tra rosa e arancione, deriva dalla sua capacità di suscitare sensazioni di intimità e connessione, oltre a stimolare lo spirito in modo delicato ed armonioso. Con la sua vivacità naturale e morbidezza, evoca sentimenti di conforto e positività. Questa tonalità rappresenta un movimento verso colori più naturali e rilassanti, adattandosi a vari contesti, dalla moda all'interior design. La sua selezione da Pantone riflette un desiderio collettivo di speranza e rinnovamento per l'anno a venire. La tonalità scelta per il 2024, amata negli anni '80 e '90, è descritta come "poetica e romantica, luminosa con un tocco vintage", bilanciando ricordi del passato con un fresco modernismo per un'estetica contemporanea. Nel 2023, la scelta era ricaduta sul Viva Magenta 18-1750, celebrato per la sua energia vibrante. Quest'anno, la tonalità pesca è stata selezionata per il suo carattere "compassionevole e inclusivo", enfatizzando il desiderio di connessione umana, momenti di tranquillità e sensazioni di protezione, offrendo un nuovo modo di interpretare la gentilezza.