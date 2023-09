Wi-fi domestico, 7 consigli per farlo andare più veloce

Una connettività Wi-fi lenta è un problema tanto comune quanto fastidioso, specialmente tra le mura domestiche. Per ovviare all'inconveniente e aumentare la velocità di connessione, in questo articolo verrà fornito qualche consiglio da mettere in pratica fin da subito e senza spese eccessive.





Wi-fi a casa: come rendere la connessione più efficiente





Per avere prestazioni eccellenti dal Wi-fi domestico si possono mettere in pratica diversi accorgimenti. Il primo riguarda il corretto posizionamento del modem: il posto migliore per collocarlo è al centro della propria abitazione, lontano da componenti metallici, spigoli e altre interferenze.





Un altro consiglio importante è tenere sempre aggiornato il firmware del router. Per farlo in maniera semplice e veloce, si può andare sul pannello di controllo del dispositivo, cliccare su Aggiornamento Router, verificare gli update relativi al firmware attivo, provvedere all'installazione e attendere il riavvio.





Anche l'utilizzo del cavo ethernet rende la connessione più veloce, stabile e performante. Quasi sempre, i modem hanno quattro porte di collegamento istantaneo sul retro: in questo modo, l'utente può evitare lunghe procedure di configurazione e attese inutili, semplicemente usando i cavi in dotazione.





Fondamentale è anche scegliere un operatore internet che offra una connessione veloce. Alcune tariffe non necessitano nemmeno di sottoscrivere un piano telefonico. Per individuare le migliori sul mercato basta cercare su Facile.it un'offerta internet senza linea fissa, un comparatore online che seleziona le proposte di tariffe ultraveloci più convenienti e aiuta gli utenti a scegliere quello più adatto a ciascuna esigenza. Questo servizio consente anche di verificare la copertura Wi-fi nelle zone di proprio interesse, in modo da eliminare alla radice ogni rischio di errore in fase di scelta.





Altri consigli per trarre il meglio dal collegamento Wi-fi





Oltre alle raccomandazioni appena fornite, l'utente può fare tesoro di ulteriori suggerimenti per aumentare la velocità della propria linea Wi-fi. Ad esempio, può rivelarsi utile modificare i canali radio impiegati per il collegamento senza fili. Questo permette non solo di far fronte alle interferenze tra reti diverse, ma anche con altri dispositivi, ad esempio gli elettrodomestici o i sistemi d'allarme.





Un altro punto a cui prestare attenzione è evitare (o almeno ridurre) le dispersioni energetiche. Per quanto possibile, è bene spegnere o disconnettere le attrezzature che appesantiscono la rete ma non servono, senza tenerle in stand by. Tale scelta non solo è etica, ma fa risparmiare sui consumi e annulla il rischio che qualcuno utilizzi abusivamente la connessione wireless.





Quando il segnale risulta limitato e la velocità non aumenta nonostante i cambiamenti apportati, bisogna valutare l'acquisto di uno o più range extender (ovvero un ripetitore Wi-Fi). Queste apparecchiature captano il segnale di una rete Wi-fi e lo diffondono nelle zone normalmente prive di copertura. Il range extender deve essere posizionato tra il router e il dispositivo da connettere, e si deve trovare ovviamente all’interno della zona coperta dal router Wi-fi.





Se, infine, l'abitazione ha più piani o è costruita con mura particolarmente spesse, l'uso degli adattatori Powerline può rivelarsi una soluzione vincente. Sfruttando l'impianto elettrico dell'immobile, il dispositivo consente il passaggio del segnale Internet.

Mettendo in pratica i consigli esposti sarà molto più facile navigare sul web agevolmente, e svolgere le attività che si preferiscono senza intoppi, dai social network allo streaming, dalla messaggistica istantanea al gaming, passando per gli acquisti online.